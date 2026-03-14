Masud Pezeškijan
OGLASIO SE IRANSKI PREDSEDNIK: Iran funkcioniše normalno uprkos ratu sa SAD i Izraelom
Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da Iran funkcioniše normalno zahvaljujući marljivim naporima zvaničnika vlade uprkos ratu sa SAD i Izraelom.
"Prošlo je petnaest dana od nametnutog i nepravednog rata i uprkos transportu, komunikaciji i drugim izazovima, zahvaljujući našim kolegama u vladi, nije došlo do ozbiljnih poremećaja u pružanju usluga iranskom narodu", objavio je Pezeškijan na svom X nalogu.
U njegovoj objavi se izražava uverenje da će u sadejstvu "sa plemenitim ljudima Irana" biti prevaziđene ratne nedaće i obnovljeno sve što su Izrael i SAD uništili "bolje nego ikada ranije".
Kurir.rs/Agencije
