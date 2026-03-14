Izrael je ove nedelje obavestio Sjedinjene Američke Države da mu ozbiljno nedostaju protivraketni presretači dok sukob sa Iranom eskalira, saznaje danas portal Semafor, pozivajući se na američke zvaničnike.

Američki informativni portal navodi da je Izrael ušao u aktuelni sukob sa već smanjenim zalihama presretača, koji su prethodno korišćeni tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata sa Iranom.

Jedan američki zvaničnik rekao je da su SAD već mesecima svesne ograničene sposobnosti Izraela za odbranu.

"To je nešto što smo očekivali i predvideli", rekao je američki zvaničnik uz poruku da SAD same ne oskudevaju u presretačima.

Izraelski sistem odbrane na duge staze bio je opterećen iranskim napadima, a mediji su izvestili da Iran dodaje klaster bombe na svoje rakete, što dodatno smanjuje zalihe Izraela.

Semafor ističe da nije jasno da li bi SAD mogle da prodaju ili podele svoje presretače sa Izraelom, što bi moglo dodatno da optereti domaće zalihe.

SAD su u prošlosti uključivale raketnu odbranu u vojnu pomoć Izraelu.

"Imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo baze, osoblje i interese u regionu" rekao je američki zvaničnik, dodajući da Izrael "nalazi rešenja za manjak svojih presretača".

Kako pojašnjava Semafor, Izrael može da se brani i drugim sredstvima, uključujući borbene avione, ali su presretači među najefikasnijim oružjem protiv raketa dugog dometa, dok je sistem "Gvozdena kupola" posebno dizajniran za odbranu od kratkog dometa.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.