Izraelska vojskasaopštila je da je u petak u Teheranu ubila dva visoka obaveštajna zvaničnika povezana sa Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC).

Izraelska vojska ih je opisala kao ključne osobe u iranskom bezbednosnom aparatu.

"Juče (u petak) Izraelske odbrambene snage izvele su ciljani vazdušni napad u Teheranu i eliminisale Abdolaha Džalali‑Nasaba i Amira Šariata, visoke zvaničnike u obaveštajnoj upravi Zajedničkog komandnog centra Khatam al‑Anbiya", navodi se u saopštenju vojske.

Dodaje se da su oni "bili među vodećim osobama u iranskoj obaveštajnoj zajednici".

Precizira se da je komandni centar za vanredne situacije Katam al-Anbija odgovoran za analizu obaveštajnih podataka koji se potom prosleđuju iranskim zvaničnicima radi planiranja ratne strategije protiv Izraela.

Prema navodima izraelske vojske, ova dvojica su bila određena kao naslednici Saleha Asadija, šefa obaveštajne uprave koji je ubijen 28. februara na početku izraelsko-američke ofanzive protiv Irana, što je podstaklo početak rata na Bliskom istoku.