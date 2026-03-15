Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un zajedno sa ćerkom posmatrao je testiranje sistema višecevnih bacača raketa, javili su danas severnokorejski državni mediji, što je verovatni odgovor na aktuelne američko-južnokorejske vojne vežbe koje Pjongjangvidi kao probe za invaziju.

Zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA javila je da je Kim juče posmatrao vežbu napada kod istočne severnokorejske obale u kojoj je bilo uključeno 12 preciznih raketnih bacača kalibra 600 milimetara.

Kim Džong Un je rekao, kako prenosi KCNA, da će vežbe izložiti neprijatelja u dometu od 420 kilometara "nelagodnostima", i zapretio da će se koristiti "taktičko nuklearno oružje". On se, kako izgleda, osvrtao na vojnike Južne Koreje i SAD stacionirane u Južnoj Koreji.

Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa

- Ako se ovo oružje upotrebi, vojna infrastruktura protivnika u okviru njegovog udarnog dometa ne može nikad da preživi - rekao je Kim, kako prenosi KCNA.

Slike koje je objavila agencija KCNA prikazuju Kima i njegovu ćerku, koja se prema izveštajima zove Kim Džu Ae i ima oko 13 godina, kako hodaju blizu maslinasto zelenih lansirnih kamiona i gledaju kako se sa njih lansira oružje.

Devojčica prati svog oca na brojnim važnim događajima kao što su raketni testovi i vojne parade od kraja 2022. godine, što podstiče spekulacije da se ona priprema da bude njegov naslednik.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa

Južnokorejska vojska saopštila je u subotu da je detektovala oko 10 balističkih raketa ispaljenih iz regiona glavnog grada Severne Koreje ka Istočnom moru.

Južnokorejski nacionalni savet za bezbednost saopštio je da ta lansiranja predstavljaju provokaciju koja krši rezolucije Saveta bezbednosti UN kojim se zabranjuju sve balističke aktivnosti Severne Koreje.

Prolećna vojna vežba pod nazivom "Štit slobode", jedna je od dve godišnje zajedničke vežbe vojski SAD i Južne Koreje i planirano je da traje do 19. marta. Severna Koreja često reaguje na te vežbe akcijama testiranja oružja i zapaljivom retorikom.