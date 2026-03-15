Slušaj vest

Prema predlogu dva doma kazahstanskog parlamenta spajaju se u jedan i dalo bi se predsedniku države pravo da imenuje sve vladine zvaničnike, uključujući i ponovno uvođenje mesta potpresednika.

Ovu drugu ustavnu promenu za četiri godine pokrenuo je Kasim Žomart Tokajev koji objašnjava da su one potrebne kako bi se donosile brze odluke u svetu koji se rapidno menja.

Kasim Žomart Tokajev, predsednik Kazahstana

Analitičari, međutim, kažu da bi ove promene mogle da pripreme put da on zadrži vlast kada mu istekne mandat.

Tokajev (72), bivši sovjetski zvaničnik i kazahstanki diplomata koji je ranije služio u Ujedinjenim nacijama, obavlja ograničen sedmogodišnji mandat, koji traje do 2029. godine.

Analitičari veruju da bi Tokajev mogao da iskoristi referendum da "resetuje" ograničenja za predsednički mandat.

- Ako tranzicija vlasti ne ide kako bi Tokajev želeo onda bi bio u mogućnosti da kaže da je usvajanjem novog Ustava resetovano ograničenje predsedničkog mandata - rekao je za AP analitičar Temur Umarov, koji radi u Evroazijskom centru Karnegi Rusija.

- Novi Ustav bi mogao Tokajevu da pruži mogućnost za reizbor za još jedan mandat - ukazao je taj analitičar.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

