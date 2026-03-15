REFERENDUM U KAZAHSTANU! Građani odlučuju o novom USTAVU zemlje koji bi mogao dosta toga da promeni u ruskom komšiluku!
Prema predlogu dva doma kazahstanskog parlamenta spajaju se u jedan i dalo bi se predsedniku države pravo da imenuje sve vladine zvaničnike, uključujući i ponovno uvođenje mesta potpresednika.
Ovu drugu ustavnu promenu za četiri godine pokrenuo je Kasim Žomart Tokajev koji objašnjava da su one potrebne kako bi se donosile brze odluke u svetu koji se rapidno menja.
Analitičari, međutim, kažu da bi ove promene mogle da pripreme put da on zadrži vlast kada mu istekne mandat.
Tokajev (72), bivši sovjetski zvaničnik i kazahstanki diplomata koji je ranije služio u Ujedinjenim nacijama, obavlja ograničen sedmogodišnji mandat, koji traje do 2029. godine.
Analitičari veruju da bi Tokajev mogao da iskoristi referendum da "resetuje" ograničenja za predsednički mandat.
- Ako tranzicija vlasti ne ide kako bi Tokajev želeo onda bi bio u mogućnosti da kaže da je usvajanjem novog Ustava resetovano ograničenje predsedničkog mandata - rekao je za AP analitičar Temur Umarov, koji radi u Evroazijskom centru Karnegi Rusija.
- Novi Ustav bi mogao Tokajevu da pruži mogućnost za reizbor za još jedan mandat - ukazao je taj analitičar.
