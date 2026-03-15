Sukob na Bliskom istoku skrenuo je pažnju Vašingtona sa mirovnog sporazuma, prema rečima četvorice diplomata Evropske unije koji učestvuju u razgovorima sa Ukrajinom. Istovremeno, dodaju diplomate, situacija ide u korist Rusiji zbog viših cena nafte, ublažavanja američkih sankcija i brzog trošenja američke municije koja je bila potrebna Kijevu.

Pregovori između ukrajinskih i ruskih zvaničnika, u kojima posreduje Amerika, nalaze se „zaista u opasnoj zoni“, rekao je jedan visoki evropski zvaničnik.

"Zaista je došlo do pauze u pregovorima. Amerikanci imaju druge prioritete, i to je razumljivo“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Poslednji pregovori održani u Ženevi pre mesec dana

Poslednji trojni mirovni pregovori održani su u Ženevi 17. i 18. februara. Još jedna runda, planirana za 5. mart u Abu Dabiju, odložena je zbog američko-izraelskih napada na Iran, a novi datum i mesto još nisu objavljeni.

„Bliski istok je ozbiljno preusmerio političku pažnju“ sa Ukrajine, rekao je jedan od diplomata Evropske unije. „Za nas i za Ukrajinu to je katastrofa.“

Zemljama Evropske unije je rečeno da će isporuke američkog oružja, posebno protivvazdušne odbrane, biti odložene jer Vašington daje prioritet kupcima na Bliskom istoku, rekli su diplomate, što ima velike posledice po Kijev.