Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da Teheran nije tražio prekid vatre niti pregovore sa Vašingtonom i da će zemlja nastaviti da se brani usred tekućeg sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U razgovoru za Si-Bi-Es njuz, Aragči je rekao:

"Ljudi ginu jer je to Trampu zabava"

"Ne, nikada nismo tražili prekid vatre, niti smo čak tražili pregovore. Spremni smo da se branimo koliko god bude potrebno. To je ono što smo do sada radili i nastavićemo tako dok predsednik Tramp ne shvati da je ovo nezakonit rat bez pobede. Ljudi ginu samo zato što predsednik Tramp želi da se zabavlja. To je ono što je rekao.“

Aragči je kritikovao postupke američke administracije u sukobu, opisujući poteze poput napada na brodove kao „rat po izboru predsednika Trampa i Sjedinjenih Američkih Država“. Takođe je odbacio tvrdnju da Iran vodi rat za opstanak, rekavši da je vlada „dovoljno stabilna i snažna“ da brani svoje građane bez pregovora.

"Dali ste teritoriju da nas napadaju? Šta da radimo onda sa vama?"

Iranski ministar je iranske raketne i bespilotne napade opisao kao odgovor na to što američke snage koriste teritorije regionalnih saveznika.

1/9 Vidi galeriju Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

"To su zemlje koje su dale svoju teritoriju američkim snagama da nas napadaju“, rekao je Aragči u intervjuu za Si-Bi-Es njuz. „Šta onda možemo da uradimo? Da sedimo i gledamo kako nas američke snage napadaju sa njihove teritorije? … Mi ciljamo samo američku imovinu, američke instalacije i američke vojne baze. Sve pripada Amerikancima.“

Iran napada svoje regionalne susede otkako je sukob počeo pre više od dve nedelje. Aragči je dodao da su iranske snage obezbedile bezbedan prolaz brodovima drugih država i da Ormuski moreuz nije potpuno zatvoren, ali da nesigurnost nastaje zbog američke agresije.