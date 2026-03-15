Nakon što su se po društvenim mrežama pojavile teorije zavere da je premijer Benjamin Netanjahu ubijen u iranskom napadu, premijer Izraela objavljuje video u kojem se podsmeva toj glasini.

Dok naručuje kafu u kafiću, on kaže: „Mrtav sam… za kafu“, koristeći uobičajenu jevrejsku frazu koja otprilike znači da nešto voli do smrti.

"Volim svoj narod do smrti,“ dodaje, „i kako se oni ponašaju.“

Pokazao svih 10 prstiju

On takođe podiže obe ruke da pokaže da ima 10 prstiju, nakon glasina da je njegov konferencijski snimak od četvrtka zapravo AI verzija njega. Jedna od lažnih tvrdnji na društvenim mrežama bila je da snimak sa press konferencije prikazuje da ima šest prstiju na jednoj ruci.