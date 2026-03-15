Slušaj vest

Izraelska policija je ubila dva palestinska deteta i njihove roditelje na okupiranoj Zapadnoj obali, pucajući svima u glavu, dok se porodica vraćala iz ramazanske kupovine, objavio je danas Gardijan.

Petogodišnji Mohamed, osmogodišnji Otman, koji je bio slep i imao je posebne potrebe, njihova majka Vad Bani Odeh i otac Ali Bani Odeh vozili su se kroz svoj rodni grad Tamun, kada su izraelske snage otvorile vatru na njihov automobil.

Ubistva su se dogodila nekoliko sati nakon što su izraelski doseljenici ubili Amira Moatasema Odeha u Kusri, južno od Nablusa, i izboli njegovog oca Moatasema, koji je prebačen u bolnicu u teškom stanju.

"Izraelci sprečili kola hitne pomoći da dođu na mesto događaja"

Napad na porodicu Bani Odeh preživela su dva deteta, a jedanaestogodišnji Haled, najstariji od braće i sestara, rekao je da su se "vojnici smejali kada su ga ranjenog izvukli iz automobila."

Izraelci su najpre sprečili da kola hitne pomoći dođu do mesta događaja, navodi se u saopštenju Palestinskog crvenog polumeseca, a vojska je kasnije odvukla automobil.

Portparol izaelske policije rekao je da je pucano na automobili zbog toga što je patrola „osetila neposrednu pretnju“.

Na pitanje kakvu pretnju predstavljaju četvoro male dece i njihovi nenaoružani roditelji, policija i vojska su odbili da komentarišu.