Slušaj vest

Jedna od ključnih iranskih telekomunikacionih mreža srušila se, objavila je nezavisna služba za praćenje interneta NetBlocks.

Reč je o mreži AS12880, koja je do sada još delimično radila. Iranske vlasti već gotovo 16 dana sprovode skoro potpunu blokadu interneta, pa je u zemlji gotovo nemoguće povezati se na internet.

Ljudi traže načine kako da ostanu onlajn

Usred blokade mnogi Iranci pokušavaju da pronađu alternativne načine da ostanu povezani sa ostatkom sveta. Tehnološki upućeniji stanovnici koriste satelitski internet Starlink satellite internet i dele vezu sa drugima.

„Trebalo je ovih dana da se udam. Letovi su otkazani i situacija je potpuno nejasna. Moj partner živi u Kanadi i trebalo je da dođe u Teheran na ceremoniju. Plaćam ogroman novac samo da bih mogla da se povežem na internet i razgovaram sa njim“, rekla je za BBC Persian žena u dvadesetim godinama iz Teherana.

Pristup internetu sada se prodaje i preko aplikacije Telegram, gde 1 gigabajt podataka košta oko 6 dolara, što je približno 5,5 evra. To je veoma visoka cena u zemlji u kojoj se prosečna mesečna plata procenjuje na između 200 i 300 dolara, odnosno otprilike 185 do 275 evra.

Ako se rat nastavi, mnogi razmišljaju o odlasku iz zemlje.

„Ako se rat ne završi, otići ću kopnom do turske granice, a zatim u Istanbul, pa će moj partner doći tamo“, rekla je ista sagovornica.

Rat ušao u treću nedelju

Rat između Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran počeo je krajem prošlog meseca nakon niza izraelskih i američkih napada na iranske vojne ciljeve. Teheran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke ciljeve u regionu, a sukob se proširio i na Liban, gde Izrael gađa položaje Hezbolah.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za tanker saobraćaj otkako su borbe eskalirale pre dve nedelje. Napadi na pomorsku infrastrukturu, pretnje minama i vojna dejstva u tom području izazvali su skok cena nafte i ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.