Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) povećava svoju podršku zemljama pogođenim sukobom na Bliskom istoku i u tu svrhu izdvaja dva miliona dolara hitne pomoći za podršku zdravstvenim radnicima u Libanu, Iraku i Siriji, objavio je danas njen generalni direktor Tedros Adhanom Gebrejesus.

Gebrejesus je u objavi na Iksu naveo da se sredstva izvlače „iz Fonda SZO za nepredviđene situacije, zahvaljujući podršci donatora“.

"Sredstva će pomoći u jačanju koordinacije u vanrednim situacijama, nege trauma, nadzora bolesti i osigurati pristup osnovnim lekovima i medicinskom materijalu"“, navodi se u objavi.

"Hrabar put ka miru"

Gebrejesus je naveo da „kako se povećava broj žrtava, tako se povećavaju i napadi na zdravstvenu zaštitu, što povećava teret zdravstvenih sistema u vreme kada su najpotrebniji“.

„Pozivam sve strane da izaberu hrabar i spasonosan put ka miru“, zaključio je on.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaU LETONIJI, PORTUGALU I RUMUNIJI PIJU VIŠE OD 11,5 LITARA ČISTOG ALKOHOLA GODIŠNJE Zemlje EU se ne slažu po pitanju koja količina je bezbedna; SZO: Nije nijedna
shutterstock_2479271119.jpg
PlanetaPACIJENTI U GAZI UMIRU ĆEKAJUĆI POMOĆ: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po
Gaza UNRWA
PlanetaVIŠE OD 1.600 LJUDI UBIJENO U NAPADIMA NA MEDICINSKE USTANOVE! Poražavajući podaci SZO o sukobu u afričkoj zemlji
epa-szo.jpg
PlanetaKRVOLOČNI KOLJAČI NASTAVLJAJU S UBIJANJEM CIVILA I DECE! SZO objavila zastrašujuće podatke: U napadu na vrtić, paravojne snage ubile 63 MALIŠANA! (FOTO/VIDEO)
Sudan ubice