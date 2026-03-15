Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je danas da Evropa mora da pregovara sa Rusijom, kako bi okončala rat u Ukrajini i vratila pristup jeftinoj energiji, i ukazao da se evropski lideri slažu s njim, ali se ne usuđuju da to javno kažu.

„U privatnim razgovorima evropski lideri se slažu sa mnom, ali se niko ne usuđuje da to kaže naglas. Moramo okončati sukob u interesu Evrope, a da pritom ne budemo naivni prema Vladimitu Putinu“, rekao je De Vever u intervjuu za belgijski Eho, prenosi Juronjuz.

Dodao je da Evropa ne sme da ponovi greške iz prošlosti u odnosima sa Rusijom, naglašavajući potrebu za ponovnim naoružavanjem i raspoređivanjem trupa na svojim istočnim granicama.

"Istovremeno moramo normalizovati odnose sa Rusijom i povratiti pristup jeftinoj energiji. To nam nalaže zdrav razum“, kazao je De Vever.

"Nismo u mogućnosti da izvršimo pritisak na Putina"

Prema njegovim rečima, dvostruka strategija Evrope, koja podrazumeva vojnu podršku Ukrajini i pritisak na rusku ekonomiju, postala je neodrživa bez pune podrške Sjedinjenih Država.

"S obzirom na to da nismo u mogućnosti da izvršimo pritisak na Putina slanjem oružja Ukrajini i da ne možemo da ugušimo njegovu ekonomiju bez podrške SAD, ostaje nam samo jedna mogućnost - sklapanje dogovora“, rekao je.

Makron, Meloni i Orban žele direktne razgovore sa Rusijom

U ovom trenutku ta tema i dalje izaziva neslaganja u Evropskoj uniji. Dok francuski predsednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni i mađarski premijer Viktor Orban pozivaju na direktne razgovore sa Moskvom, Poljska i tri baltičke države tome se oštro protive.

Ove nedelje nekoliko evropskih lidera kritikovalo je odluku američkog predsednika Donalda Trampa da ukine sankcije za rusku naftu koja se nalazi u tankerima, kako bi pokušao da zaustavi nagli skok cena nafte na berzama. Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta osudili su tu odluku i tvrde da bi ona mogla imati negativan uticaj na evropsku bezbednost.