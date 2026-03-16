Sud u Švedskoj naredio je danas pritvor ruskom kapetanu broda za koji se sumnja da je u Baltičkom moru plovio pod lažnom zastavom, a koji je zaustavljen prošle nedelje. Komandant broda "Morska sova 1", čije ime nije objavljeno, uhapšen je u petak, dan nakon što se švedska obalska straža ukrcala na brod kod Treleborga, na južnoj obali te zemlje.

Tužioci sumnjaju da je kapetan koristio lažne isprave. Švedska novinska agencija TT prenela je danas da je okružni sud u Istadu naredio da se kapetan zadrži u pritvoru.

Tanker je plovio pod zastavom Komora, a obalska straža je saopštila da sumnja da nije u brodarskom registru i da stoga ne postoji država koja bi garantovala bezbednost na brodu.

Brod je takođe na listi sankcija Evropske unije i putovao je iz Brazila u Rusiju, prema tvrdnjama obalske straže. On je ranije korišćen za transport nafte između te dve zemlje, a delovalo je da nije imao teret kada je primećen u Baltičkom moru.

Švedska je prošle godine saopštila da će pojačati kontrolu stranih brodova u borbi protiv takozvane "flote u senci", koja se koristi za transport nafte i gasa, ili za prevoz ukradenog ukrajinskog žita.