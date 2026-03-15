Rusija je dosad odbijala pozive evropskih država da preuzmu veću ulogu u pregovorima.

Tako su prošlog meseca savetnik predsednika Francuske Emanuela Makrona za nacionalnu bezbednost Emanuel Bon i savetnik Bertran Bišvalter posetili Moskvu, gde su razgovarali s Jurijem Ušakovom, Putinovim glavnim savetnikom za spoljnu politiku.

Prema rečima ljudi upoznatih s razgovorima, francuski zvaničnici pokušali su da uvere Moskvu da evropski saveznici Ukrajine treba da učestvuju u pregovorima.

"Ušakovljev odgovor bio je otprilike: 'Žao nam je, zapravo niste nam potrebni, odje*ite!", rekao je jedan visoki evropski diplomata.

Peskov: Evropljani ne žele da pomognu

Peskov je za Fajnenšel tajms rekao da Evropa ne želi da pomogne mirovnom procesu.

"Evropljani ne žele da pomognu mirovnom procesu. Kada je predstavnik Francuske došao, nije doneo nikakve pozitivne signale. Zato za njega nije bilo ničega pozitivnog da čuje", rekao je.

"Nažalost, Evropljani ulažu sve napore kako bi uverili Ukrajince da nastave rat“, rekao je, pa dodao: "Uvereni smo da Evropljani greše iz perspektive sopstvene budućnosti."