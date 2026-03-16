Poslednjih nedelja, na društvenim mrežama se širi propaganda koja poziva na proglašenje "Narodne Republike Narva".

Narva je grad sa oko 50.000 stanovnika na granici sa Rusijom, a oko 90 odsto stanovništva govori ruski.

Godinama Moskva optužuje Estoniju da ne štiti prava ruske manjine.

Kampanja, koja se širi na Telegramu i ruskoj društvenoj mreži VKontakte, poziva na sabotažu i naoružavanje kako bi se na kraju proglasila "Narodna Republika Narva", nezavisna od Estonije, koju bi potom Rusija priznala i branila.

Estonska obaveštajna služba tvrdi da je ovo dezinformativna kampanja usmerena na izazivanje zabune i podelu društva.

U Estoniji se plaše da bi ovo mogla biti priprema narativa za moguću rusku invaziju, podsećajući na događaje iz 2014. godine u Ukrajini, kada je Moskva, nakon sličnih poteza, okupirala delove Donbasa i anektirala Krim.

Za razliku od Ukrajine, Estonija je članica Evropske unije i NATO.