Skot Besent, ministar finansija SAD, odbacio je ideju da bi putovanje predsednika Donalda Trampa u Kinu na samit sa predsednikom Si Đinpingom moglo da bude odloženo zbog neslaganja oko Ormuskog moreuza koji Iran drži pod blokadom od početka rata s Izraelom i Amerikom.

- Ako sastanak, iz nekog razloga, bude odložen za drugi datum, biće odložen zbog logistike, predsednik želi da ostane u Vašingtonu kako bi koordinisao ratne napore, a putovanje u inostranstvo u ovakvom trenutku možda nije optimalno - kazao je Besent u intervjuu za CNBC.

On je rekao da bi "odluka koju bi predsednik doneo kao vrhovni komandant bila da ostane u Beloj kući ili da ostane u SAD dok se ovaj rat vodi".

Besent se tokom proteklog vikenda u francuskoj prestonici Parizu sastao sa kineskim vicepremijerom He Lifengom i ocenio taj sastanak kao "veoma dobar" u trenutku kada se očekivala potvrda da će Tramp boraviti u Kini od 31. marta do 2. aprila.

Američka televizija navodi da se mogućnost odlaganja samita pojavila nakon što je Tramp pozvao Kinu da pomogne u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, rekavši u intervjuu za Fajnenšel tajms (FT) u nedelju da bi SAD želele da znaju stav Kine po tom pitanju pre njegovog odlaska u Peking, na šta je danas reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

Ali, Besent je rekao da finansijska tržišta ne bi trebalo da reaguju na potencijalno odlaganje samita, pretpostavljajući da taj potez ukazuje na sukob između SAD i Kine oko Irana.

- Apsolutno ne. Apsolutno ne. Imali smo veoma dobra dva dana ovde (u Parizu na sastanku sa kineskim vicepremijerom). Izdaćemo saopštenje u narednih nekoliko dana i potvrdićemo stabilnost u odnosima između prve i druge najveće privrede na svetu - kazao je Besent.