Slušaj vest

Američki portal Aksios saznaje od izvora iz Bele kuće i savezničkih vlada da bi nestabilnost na Bliskom istoku i američko učešće u sukobu mogli potrajati sve do septembra.

Zvaničnici u Vašingtonu i širom sveta pripremaju se za krizu koja će trajati znatno duže od prvobitno predviđenih četiri do šest nedelja.

Trampov rizik da upadne u "zamku eskalacije"

Prema pisanju Aksiosa, predsednik SAD Donald Tramp rizikuje da upadne u „zamku eskalacije“ gde je primoran da nastavlja napade kako bi dokazao dominaciju uprkos sve slabijim rezultatima.

Donald Tramp u sobi za krizne situacije

Visoki zvaničnik administracije izjavio je da iranske akcije u Ormuskom moreuzu čine Trampa još odlučnijim u vojnom pristupu.

Iako Tramp može proglasiti povlačenje u bilo kom trenutku, Iran bi mogao da nastavi blokadu moreuza i podigne cene nafte, što bi ponovo iznudilo američku intervenciju.

Donald je lično insistirao na napadu: "Samo želim to da uradim!"

Izvori bliski administraciji tvrde da je Tramp insistirao na napadu rekavši: "Samo želim to da uradim", uprkos protivljenju mnogih zvaničnika.

Navodi se da je predsednik SAD značajno precenio sposobnost da sruši režim bez kopnene invazije, ohrabren ranijim uspesima poput otmice Nikolasa Madura u januaru.

Dim u Teheranu zaklanja Sunce i pada crna kiša nakon američko-izraelskih napada na naftna postrojenja u Iranu

Zvaničnici Bele kuće naglašavaju da je operacija "Epski bes" rezultat višemesečnog pedantnog planiranja, ali unutar unutrašnjeg kruga sada raste strah da je napad bio strateška greška.

Izrael zvanično planira još najmanje tri nedelje napada

Izrael je obavestio novinare da planira još najmanje tri nedelje intenzivnih napada na hiljade dodatnih ciljeva unutar Irana.

Tramp je u razgovoru za Fajnenšel tajms izjavio da je Iran vojno desetkovan, ali iranska strana poručuje da neće prestati sa udarima dok ne dobije trajne garancije o kraju rata.