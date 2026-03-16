Njujork post otkriva da je predsednik SAD Donald Tramp prošle nedelje bio zapanjen saznanjem da američki obaveštajni podaci ukazuju na to da je novi iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, verovatno homoseksualac.

Prema izvorima, Tramp nije mogao da obuzda iznenađenje i glasno se nasmejao kada je obavešten o ovim podacima, a njegovu reakciju su podelili i drugi prisutni u prostoriji.

Jedan visoki obaveštajni zvaničnik se, prema rečima osobe bliske brifingu, "danima ne zaustavlja od smeha" zbog ovih saznanja. Dva zvaničnika obaveštajne zajednice i treća osoba bliska Beloj kući opisali su ove šokantne tvrdnje za Njujork post.

Izvori kažu da tvrdnja nije usmerena ka podrivanju Hamneija

Sva tri izvora navode da američke špijunske agencije ovu tvrdnju, iako zvuči neverovatno, smatraju verodostojnom, a ne dezinformacijom usmerenom ka podrivanju Hamneija (56).

Dva izvora navode da obaveštajni podaci ukazuju na to da je Modžtaba bio u dugogodišnjoj vezi sa svojim tutorom iz detinjstva.

Treći izvor dodaje da je afera bila sa osobom koja je ranije radila za porodicu Hamnei.

Navodi se da je Modžtaba, koji je verovatno ranjen u vazdušnom napadu 28. februara u kojem je ubijen njegov otac, davao agresivne ponude muškarcima koji su ga negovali, moguće pod uticajem jakih lekova.

Iako američke službe nemaju fotografske dokaze, izvori insistiraju da je dojava čvrsta i da potiče iz jednog od najzaštićenijih vladinih izvora.

Činjenica da je ova informacija podignuta na najviši nivo vlasti pokazuje da postoji visok stepen poverenja u njenu tačnost, dodao je drugi izvor.

Dugo čuvana tajna u Iranu?

O seksualnoj orijentaciji Modžtabe se unutar Irana šaputalo još od helikopterske nesreće u maju 2024. godine, kada je poginuo predsednik Ebrahim Raisi. Unutar američke vlade ova informacija je dugo čuvana kao stroga tajna.

Tramp je prethodno odbacio Modžtabu kao "laku kategoriju“ i neprihvatljiv izbor, s obzirom na to da se novi lider smatra osobom koja neće odustati od nuklearnog programa koji je izazvao operaciju „Epski bes“.

Neki ranije objavljeni podaci, poput poverljive depeše iz 2008. godine koju je objavio Vikiliks, mogu potvrditi ove tvrdnje jer opisuju da se Modžtaba u Londonu lečio od impotencije.

Iako se oženio oko tridesete godine, supruga mu je zatrudnela tek nakon četvrte posete britanskim bolnicama, navodi se u dokumentima Stejt departmenta.

Supruga i sin mu ubijeni u napadu

Njegova supruga Zahra i sin tinejdžer ubijeni su u napadu krajem februara, dok novi lider ima još jednog sina i ćerku.

Si-Bi-Es Njuz je ranije aludirao na „pitanja iz privatnog života“ zbog kojih je njegov otac Ali Hamnei preferirao druge naslednike, a izvori tvrde da su te glasine širene kako bi se zaustavio njegov uspon.

U Iranu je homoseksualno ponašanje kažnjivo smrću, a gej osobe se neretko javno vešaju na građevinskim kranovima kao upozorenje drugima. Izvor Njujork posta ističe da je razotkrivanje ovih informacija opravdano "licemerjem vođe represivne teokratije koja na takav način kažnjava ljude."

Trenutna lokacija Modžtabe Hamneija i status njegovog oporavka od ranjavanja i dalje su zvanično nepoznati (iako kuvajtski list tvrdi da je u Moskvi), dok je Bela kuća odbila da komentariše ove navode.