SMRTONOSNA BOLEST POHARALA KENTERBERI! Ima preminulih, HOROR scene ispred Univerziteta u Kentu: Sve podseća na pandemiju korona virusa (FOTO)
Dve osobe su preminule, a najmanje 11 je u teškom stanju u bolnici nakon izbijanja meningitisa u engleskom gradu Kenterberiju.
Žrtve su starosti između 17 i 21 godine: jedna je bila studentkinja Univerziteta u Kentu, a druga učenica Gimnazije kraljice Elizabete u obližnjem Faveršamu.
Izvršna služba za zdravlje i bezbednost u Velikoj Britaniji (UKHSA) kontaktirala je više od 30.000 studenata i osoblja i obezbeđuje antibiotike za neke studente u Kenterberiju.
Specifični soj bolesti još nije identifikovan.
Scene koje podsećaju na pandeminju koronavirusa
Pojavile su se fotografije sa Univerziteta u Kentu koje prikazuju duge redove studenata koji strpljivo čekaju antibiotike.
Svi nose maske i stoje na bezbednoj udaljenosti. Scene nažalost podsećaju na dane pandemije, ali britanski stručnjaci kažu da situaciju drže pod kontrolom.
Triš Manes iz UKHSA upozorila je da studenti ponekad propuste prve simptome jer ih „lako mogu pomešati sa drugim bolestima kao što su prehlada, grip ili čak mamurluk“.
Dodala je da su bliski kontakti obolelih već primili antibiotike kao preventivnu meru.
