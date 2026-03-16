Jeftini i smrtonosni dronovi tipa "šahed", koje je dizajnirao Iran, naneli su veliku štetu u ratu na Bliskom istoku i poseduju sposobnosti protiv ometanja (anti-jamming) i druge karakteristike koje ih čine teškim za zaustavljanje.

Navigacija bez stalne veze

Dizajnirani da eksplodiraju pri udaru, dronovi "šahed" se povezuju sa GPS-om kako bi registrovali svoju lokaciju neposredno pre ili posle poletanja, a zatim obično isključuju svoje prijemnike, rekao je Tomas Vitington, istraživač u britanskom institutu RUSI (Royal United Services Institute).

Dronovi zatim prelaze velike udaljenosti ka cilju koristeći žiroskope koji mere brzinu, pravac i položaj - sistem poznat kao inercijalna navigacija.

- GPS će biti ometan od strane sistema koji štite cilj - rekao je Vitington za AFP.

- Ako pogledate mapu GPS ometanja u ovom trenutku na Bliskom istoku, videćete da ima mnogo ometanja. Ako ne koristite GPS, izbegavate taj problem.

Dronovi se zatim mogu ponovo povezati sa GPS-om neposredno pre udara kako bi pogodak bio precizniji, ili mogu ostati potpuno van mreže.

- Nije uvek nužno veoma precizno, ali je dovoljno precizno za ono što je potrebno - rekao je Vitington.

Mehanizmi protiv ometanja

Rusijaproizvodi dronove tipa "šahed" za upotrebu uratu u Ukrajini.

Američki Institut za nauku i međunarodnu bezbednost utvrdio je 2023. godine da ti dronovi koriste savremene antene za suzbijanje ometanja, koje uklanjaju neprijateljske signale za ometanje, a zadržavaju željeni GPS signal.

Takvi sistemi protiv ometanja pronađeni su u ostacima iranskog drona koji je pogodio Kiparu prvim danima rata na Bliskom istoku, rekao je za AFP izvor iz evropske odbrambene industrije.

- Šahed je sastavljen od komercijalno dostupnih komponenti, ali ima mnoge sposobnosti koje ima i vojna GPS oprema SAD - rekao je Tod Hamfris, profesor vazduhoplovnog inženjerstva na Univerzitetu Teksas u Ostinu.

Odbrana od njih sada zahteva sofisticiranu opremu za elektronsko ratovanje.

- Šahed dronovi su unapređeni - rekao je portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Jurij Ignjat.

Materijali za prikrivanje

"Šahed" je napravljen od laganih materijala koji apsorbuju radarske talase, poput plastike i fiberglasa, navodi se u studiji RUSI iz 2023. godine. Njihova mala veličina i niska visina leta omogućavaju im da se provuku kroz sisteme protivvazdušne odbrane.

Drugi sistemi za pozicioniranje

Neki stručnjaci smatraju da Iran koristi više sistema za određivanje položaja, što njegovim dronovima olakšava izbegavanje ometanja.

Serhij Beskrestnov, tehnološki savetnik ukrajinskog ministarstva odbrane, rekao je da Iran koristi BeiDou, kineski rival američkom GPS-u. Ruska verzija "šahed" dronova koristi i BeiDou i ruski ekvivalent GLONASS, dodao je.

Drugi sumnjaju da Iran možda koristi i LORAN, radio-navigacioni sistem razvijen tokom Drugog svetskog rata. LORAN, koji ne zahteva satelite, uglavnom je izašao iz upotrebe nakon pojave GPS-a.

Međutim, Iran je 2016. saopštio da obnavlja ovu tehnologiju, koja zahteva mrežu velikih zemaljskih predajnika, iako stručnjaci nisu potvrdili da je danas aktivna.

Strategije odbrane

Vojske se protiv "šahed" dronova uglavnom brane obaranjem pomoću topova, raketa i presretačkih dronova, dok Sjedinjene Države i Izrael razvijaju i lasersko oružje.

Ipak, ometanje može biti efikasno - što je pokazala Ukrajina - kao i takozvani "spoofing", koji podrazumeva hakovanje navigacionog sistema drona kako bi mu se promenila destinacija.

Ukrajina je elektronskim ratovanjem neutralisala 4.652 napadačka drona od sredine maja do sredine jula 2025. godine - broj koji nije mnogo manji od 6.041 drona koliko ih je oboreno u istom periodu, prema analizi podataka ukrajinske vojske koju je sproveo AFP.