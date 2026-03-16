Mnogi roditelji kod kuće imaju takozvane bebi monitore jer im oni pomažu da prate svoje mališane, ali ponekad se dogodi da zateknu nešto potpuno neočekivano kada pogledaju ekran. To najbolje zna jedna mama koja je ostala zatečena kada je odlučila da proveri svoje dete, te je morala da podeli svoju priču sa drugima.

Regan Čen, koja na TikTok objavljuje pod imenom The Chan Family, nedavno je otkrila šta se dogodilo tako što je podelila video, koji je kasnije postao viralan. Iako roditeljstvo donosi razne preokrete i iznenađenja, postoje stvari koje ljudi jednostavno ne očekuju da vide.

Ovo nije prvi put da neko govori o upotrebi bebi monitora. Pre nekoliko meseci i jedna druga mama je upozorila na korišćenje ove tehnologije.

Regan je objavila snimak uz opis: „POV: Šta bebi monitor vidi svake noći“, a snimak je mnoge ostavio bez reči. Do sada je pregledan više od 40.000 puta, jer su ljudi veoma radoznali da vide šta se zapravo dogodilo.

Na snimku se vidi mališan tokom noći kako zauzima razne položaje. U jednom trenutku izgleda kao da radi vežbe, pre nego što se nakači preko ograde svog kreveta.

Takođe se može videti kako se tokom noći stalno pomera i spava na raznim predmetima u sobi. U jednom trenutku, nakon sve te aktivnosti, čak je zaspao i na podu.

Snimak je toliko neobičan i smešan da ljudi nisu mogli da odole, a da se ne jave Regan i ostave komentar. Ispostavilo se da bebe zaista rade razne stvari kada ih niko ne gleda.

Jedna osoba se našalila: „Kako si postao olimpijski gimnastičar? – Pa, mama mi je kao detetu dozvoljavala da cele noći vežbam u svojoj sobi.“

Druga je dodala: „Da li ga pustiš da tako bude celu noć ili ipak ponekad uđeš da ga uspavaš?“ Na to je Regan odgovorila: „On obično vrlo brzo sam zaspi.“

Treća osoba je napisala: „Kažu da kada beba prolazi kroz regresiju sna, to znači da usvaja neku novu veštinu. Ova očigledno razvija gimnastiku.“

U međuvremenu, četvrta osoba je komentarisala: „Dok je tih i ne povređuje se, ne vidim problem.“ Još jedan korisnik je dodao: „Jedva čekam da ga vidim na Olimpijadi.“

Može se reći da su mnogi ljudi, uključujući i Regan, ostali zatečeni nakon što su pogledali snimak. Mnogi nisu mogli da veruju šta vide.

Gledaoci smatraju da dečak ima budućnost u gimnastici i ostali su potpuno zadivljeni. Jedan od njih se čak našalio pitajući čime ga roditelji hrane, jer deluje kao da ima neverovatno mnogo energije.