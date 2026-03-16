Slušaj vest

Pomorske vlasti upozorile su brodove da se drže podalje od oštećenog ruskog tankera bez posade koji danima pluta između Italije i Malte nakon navodnog napada dronom, što je izazvalo strah od ekološke katastrofe. Snimci iz vazduha prikazuju izgoreli brod kako se naginje na bok, sa velikom pukotinom u trupu i mutnom supstancom u moru oko njega.

Brod pod ruskom zastavom "Arktik Metagaz", dug 277 metara, isplovio je iz ruske arktičke luke Murmansk i bio je na putu ka Egiptu. Međutim, rano 3. marta "napadnut je pomorskim i vazdušnim dronovima u neutralnim vodama u centralnom Mediteranu", oko 168 nautičkih milja jugoistočno od Malte, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova 11. marta.

Trideset članova posade, od kojih su neki zadobili opekotine, napustilo je brod nakon što je izbio požar. Spašeni su iz čamca za spasavanje i prevezeni u Bengazi od strane libijske obalske straže u saradnji sa ruskom ambasadom u Libiji, rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je navodni napad na komercijalni brod nazvala "činom terorizma".

Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da su ukrajinski pomorski dronovi odgovorni za napad, izvestio je Rojters. Ukrajina nije komentarisala incident.

Zaharova je opisala incident kao "flagrantno kršenje međunarodnog prava" sa potencijalno ozbiljnim posledicama.

Tempirana bomba

Arktik Metagaz prevozi oko 900 metričkih tona dizel goriva i više od 60.000 metričkih tona tečnog prirodnog gasa (TPG) u još uvek netaknutom delu trupa, prema italijanskim vlastima.

Veruje se da je deo takozvane flote u senci Moskve, grupe starijih tankera koji tajno prevoze rusku naftu širom sveta uprkos sankcijama koje su uvele Sjedinjene Države i Evropa nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Iako se incident dogodio u međunarodnim vodama, italijanska vlada je sve više zabrinuta da bi promenljivi vetrovi mogli da gurnu brod blizu italijanske teritorije. U nedelju je brod plutao oko 20 nautičkih milja od sicilijanskog ostrva Linos, koje je deo arhipelaga koji obuhvata Lampeduzu.

Situacija je razmatrana na posebnoj sednici italijanske vlade, gde je premijerki Đorđi Meloni rečeno da brod ne može bezbedno da pristane u italijansku luku. Portparol Ministarstva spoljnih poslova koji je prisustvovao sastanku rekao je za CNN da je plovilo opisano kao "tempirana bomba puna gasa".

Pretnja po životnu sredinu

Veruje se da je tanker, koji je izgubio snagu i kontrolu, bez posade. Premijerka Meloni je rekla da je njena vlada u "stalnom kontaktu" sa malteškim vlastima i da obe zemlje prate situaciju.

Svetski fond za prirodu (WWF) izdao je upozorenje o potencijalnoj pretnji po životnu sredinu, posebno ako tanker potone sa svojim "izuzetno opasnim" teretom.

- Moguće izlivanje moglo bi izazvati požare, kriogene oblake smrtonosne za morski svet i masovno, dugoročno zagađenje vode i atmosfere - navodi se u saopštenju organizacije.

Fond za prirodu kaže da je područje gde brod sada pluta dom skoro svih zaštićenih morskih vrsta koje se nalaze u Mediteranu, i da vrvi plavopernom tunom i sabljarkom.

- Dotično područje je od izuzetne ekološke vrednosti, sa krhkim dubokomorskim ekosistemima i jednim od najvećih biodiverziteta u mediteranskom basenu. Ekološki rizik je stoga veoma visok i potencijalno nepovratan, sa ozbiljnim posledicama po ekonomije Pelagijskih ostrva, koje se zasnivaju na ribolovu i turizmu - upozorila je organizacija.

Italija i Malta traže rešenje

I Italija i Malta su poslale tegljače i opremu za kontrolu zagađenja spremne da intervenišu ako je potrebno. Krajnja odgovornost za spasavanje leži na ruskom vlasniku broda, LLC SMP Techmanagement, ali ni italijanske ni malteške vlasti nisu potvrdile da su ga kontaktirale.

Malteške vlasti su angažovale specijalizovani pomorski tim za spasavanje kako bi utvrdile da li se tanker može bezbedno odvući do luke ili ga treba potopiti na moru, izveštava list Malta Today. Italijanska obalska straža nije potvrdila da li je deo plana i odvlačenje tankera dalje na obalu, gde je more dublje.

Nakon što je brod pogođen, libijske lučke vlasti su pogrešno prijavile mediteranskim pomorskim vlastima da je potonuo nakon "iznenadnih eksplozija praćenih velikim požarom". Nekoliko dana kasnije, malteške vlasti su uočile brod i upozorile Italiju, nakon čega su obe zemlje izdale upozorenje svim plovilima da se drže na udaljenosti od najmanje pet nautičkih milja.