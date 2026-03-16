Epicentar se nalazi na južnoj obali ostrva, a za sada nema izveštaja o povređenima niti šteti
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO OMILJENO SRPSKO LETOVALIŠTE! Zatreslo se u Grčkoj: Epicentar na dubini od 5 kilometara!
Zemljotres jačine 4,3 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas grčko ostrvo Krit, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.1135 i dužine 23.8647 nedaleko od južne obale ostrva.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
