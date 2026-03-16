Najviši iranski bezbednosni zvaničnik, Ali Laridžani, pozvao je zemlje sa većinskim muslimanskim stanovništvom da preispitaju svoj odnos prema Iranu u jeku rata sa Amerikom i Izraelom.

U pismu napisanim na arapskom jeziku, Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, poručio je liderima muslimanskih država da "razmisle o budućnosti islamskog sveta".

Ali Laridžani Foto: Bilal Hussein/AP, Hussein Malla/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Poruka o sukobu i savet muslimanskim zemljama

- Danas se sukob vodi između Amerike i Izraela s jedne strane i snaga otpora s druge strane. Znate da Amerika nije lojalna nikome i da je Izrael vaš neprijatelj. Zastanite na trenutak i razmislite o sebi i budućnosti regiona. Iran vam iskreno daje savet i ne želi nad vama da dominira - naveo je Laridžani.

On je istakao da je Iran izložen, kako je rekao, "američko-cionističkoj agresiji", koja, po njegovim tvrdnjama, ima cilj da razbije iransku državu. Takođe je kritikovao, kako je rekao, ograničenu podršku muslimanskih zemalja Iranu tokom krize.

Ali Laridžani, visoki iranski bezbednosni zvaničnik Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Hussein Malla/AP

Iran napada susedne zemlje

Uprkos napadima, Laridžani tvrdi da je iranski narod pokazao snažan nacionalni i islamski otpor.

Pismo dolazi u trenutku kada su neke muslimanske zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Bahrein, osudile iranske napade na njihove teritorije otkako je sukob počeo pre više od dve nedelje.

Iran je više puta poručio da će nastaviti napade na lokacije za koje tvrdi da su povezane sa američkim vojnim bazama u regionu.

Sve o ratu Amerike i Izraela protiv Irana možete naći OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaIRAN JE VEĆ UPOZORIO TRAMPA, POSLEDICE ĆE BITI NESAGLEDIVE! Šta bi napad na iransko ostrvo Harg značio za svetsku ekonomiju? (FOTO)
ostrvo Harg, Harg, Iran
PlanetaPOJAVIO SE SNIMAK KAKO "ŠAHID" UNIŠTAVA LUKU PRIJATELJSKE DRŽAVE IRANA! Bivši general SAD Fotel upozorio: Nije Teheran sve istrošio! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-11 174523.png
PlanetaZašto je iranske dronove "šahed" teško zaustaviti? (FOTO/VIDEO)
Iran Izrael SAD
PlanetaNY POST: TRAMP SE DANIMA SMEJAO KADA JE ČUO IZVEŠTAJ OBAVEŠTAJACA! Rekli mu da je Modžtaba "verovatno homoseksualac", lider Amerike zapanjen!
Donald Tramp Hamnei.jpg