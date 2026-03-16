Najviši iranski bezbednosni zvaničnik, Ali Laridžani, pozvao je zemlje sa većinskim muslimanskim stanovništvom da preispitaju svoj odnos prema Iranu u jeku rata sa Amerikom i Izraelom.

U pismu napisanim na arapskom jeziku, Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, poručio je liderima muslimanskih država da "razmisle o budućnosti islamskog sveta".

Poruka o sukobu i savet muslimanskim zemljama

- Danas se sukob vodi između Amerike i Izraela s jedne strane i snaga otpora s druge strane. Znate da Amerika nije lojalna nikome i da je Izrael vaš neprijatelj. Zastanite na trenutak i razmislite o sebi i budućnosti regiona. Iran vam iskreno daje savet i ne želi nad vama da dominira - naveo je Laridžani.

On je istakao da je Iran izložen, kako je rekao, "američko-cionističkoj agresiji", koja, po njegovim tvrdnjama, ima cilj da razbije iransku državu. Takođe je kritikovao, kako je rekao, ograničenu podršku muslimanskih zemalja Iranu tokom krize.

Iran napada susedne zemlje

Uprkos napadima, Laridžani tvrdi da je iranski narod pokazao snažan nacionalni i islamski otpor.

Pismo dolazi u trenutku kada su neke muslimanske zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Bahrein, osudile iranske napade na njihove teritorije otkako je sukob počeo pre više od dve nedelje.

Iran je više puta poručio da će nastaviti napade na lokacije za koje tvrdi da su povezane sa američkim vojnim bazama u regionu.