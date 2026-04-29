Bivši službenik Ujedinjenih nacija otkrio je u nedavnom intervjuu kako je postao ozbiljno zavistan od kokaina dok je radio u Južnoj Americi - čak je prisustvovao sastanku o trgovini drogom dok je bio pod dejstvom droge.

U intervjuu za VICE, radnik UN-a priznao je da je tokom svog vremena u globalnoj organizaciji vodio tajni dvostruki život, družeći se i sa ministrima vlada i sa naoružanim tinejdžerima-dilerima u Ekvadoru, Kolumbiji i Brazilu.

Dok je radio na unapređenju misije UN-a - "mir, dostojanstvo i jednakost na zdravoj planeti" - mladi diplomac je istovremeno šmrkao i do pet grama droge dnevno, što mu je ostavilo rupu u nosnom septumu veličine novčića.

Nakon što je izgubio bezbednosnu dozvolu zbog kokainski izazvane psihotične epizode, proveo je godine u rehabilitaciji i van nje, ali trenutno je "čist" već četiri meseca. Sada se zalaže za legalizaciju droge kako bi se pomoglo u okončanju nasilnog organizovanog kriminala u regionu.

- Govorim jer niko zapravo ne priča o legalizaciji kokaina. Decenije intervencija u pokušaju da se smanji ponuda nisu dale nikakav stvarni pozitivan rezultat. Sada imamo samo tinejdžere naoružane do zuba koji prodaju drogu i ubijaju jedni druge zbog kontrole tržišta. I dalje me progone trenuci kada sam kupovao od njih. - rekao je VICE-u.

Kako je sve počelo

Prvi put je, kako je ispričao, probao kokain 2016. godine, nakon što ga je kupio preko dark veba dok je studirao za master u Evropi. Isprva mu je droga "dopustila da vidi svet pun ljubavi", kako kaže, ali postepeno je počela da ga kontroliše.

Nakon što je diplomirao, radio je u analitičkom centru pre nego što se preselio u Rio de Žaneiro, gde je postao istraživač u okviru UN-ovog programa za razvoj. Ova međunarodna agencija ima zadatak da pomaže zemljama u eliminaciji siromaštva i ostvarivanju održivih ekonomija.

- Koliko ja znam, malo je mojih kolega takođe uzimalo kokain - rekao je za VICE.

Postao je službenik UN-a, a 2020. godine preselio se u Ekvador, gde je njegova zavisnost "postala zaista ozbiljna." U to vreme kriminalne bande su sticale sve veći uticaj, što je dovelo do masakara u zatvorima u zemlji. Situacija je uzrokovala porast ponude droge, dok su cene padale - gram čistog kokaina, poznatog kao periko, koštao je svega 10 dolara.

Tokom godina zavisnosti prikupio je niz šokantnih iskustava. Jednom, na kraju trodnevnog perioda uzimanja kokaina u glavnom gradu Ekvadora, Kitu, policija ga je držala na nišanu pištolja nakon što je uhvaćen sa grupom basukera (dilera droge u ranim jutarnjim satima).

Nakon što je posmatrao kako policija tuče ostale muškarce palicom dok "plaču, povraćaju i vrište od bola", pušten je samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da bude na poslu. Zatim je uzeo još kokaina pre zakazanog sastanka u 9 ujutru sa Ministarstvom zaštite životne sredine Ekvadora, gde se raspravljalo o detaljima projekta zaštite Amazona.

"Šmrkao sam kokain... unutar baze Kolumbijske vojske"

Iako je bio "skroz drogiran", činilo mu se da niko nije primetio, možda zato što je nosio masku zbog kovida. Kasnije, pošto još uvek nije bilo obavezno dolaziti u kancelariju, otišao je kući da završi ostatak droge.

Pred kraj svog rada u UN-u, radio je u ruralnoj Kolumbiji, gde je jednom bio svedok "egzekucije kao iz filma Sicario", a u drugom slučaju upoznao je i kolumbijskog ministra odbrane.

"Šmrkao sam kokain u kampu bivših FARC boraca, jednom unutar baze Kolumbijske vojske, i u toaletu sedišta policije pre sastanka o trgovini drogom u vladinoj zgradi."

Rekao je da su UN doktori na kraju odlučili da mu ne odobre sigurnosnu dozvolu potrebnu za povratak na posao, pa je njegov ugovor prekinut.

Kurir.rs/ VICE