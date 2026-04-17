7:56

Popodne sastanak Starmera i Makrona sa 40 saveznika o "striktno odbrambenoj multinacionalnoj vojnoj misiji" za deblokadu Ormuskog moreuza

Velika Britanija i Francuska će kasnije danas predsedavati sastankom sa saveznicima na kojem će se razgovarali o zajedničkim naporima za obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Teheran je blokirao plovni put od ključnog značaja kod iranske obale kao odgovor na američko-izraelske napade, a početkom ove nedelje SAD su započele blokadu iranskih luka, što je sve dovelo do naglog rasta globalnih cena energenata.

BBC prenosi da je iz kabineta britanskog premijera Kira Starmera saopšteno da se očekuje da će se oko 40 zemalja pridružiti sastanku danas popodne, dodajući da će se lideri "fokusirati na podršku krhkom prekidu vatre u regionu i na osiguravanje da se rute za brodski prevoz kroz moreuz ponovo otvore i na duži rok budu obezbeđene".

Merc, Makron i Starmer na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Kay Nietfeld/POOL DPA, THOMAS KIENZLE/AFP POOL, Kay Nietfeld / POOL/dpa POOL

Iz Dauning strita broj 10 je navedeno da se očekuje se da će Starmer na sastanku reći da "bezuslovno i hitno ponovno otvaranje" moreuza spada pod "globalnu odgovornost".

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Prema pozivu učesnicima koji je poslala Jelisejska palata, a u koji je uvid imala francuska agencija AFP, na sastanku će se razgovarati i o potencijalnom raspoređivanju "striktno odbrambene multinacionalne vojne misije, kako bi se osigurala sloboda plovidbe".

7:40

Tramp: Nadam se da će Hezbolah da se ponaša lepo, mogao bi ovo mogao da bude istorijski dan za Liban

Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas po srpskom vremenu dve poruke u vezi sa prekidom vatre u Libanu.

- Nadam se da će Hezbolah da se ponaša lepo i dobro tokom ovog važnog perioda. Biće to SJAJAN trenutak za njih ako to urade. Nema više ubijanja. Konačno mora da bude MIRA! Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Par sati kasnije on je imao još jednu objavu.

- Mogao bi ovo da bude istorijski dan za Liban. Nadam se da se dobre stvari dešavaju!!! Predsednik D. DŽ. T. - glasila je nova poruka.

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

7:34

Prve reakcije iz Irana na prekid vatre u Libanu, pozdravljaju ga "uz oprez"

Iranska državna agencija Tasnim objavila je izjavu portparol Ministarstva spoljnih poslova da ta zemlja pozdravlja prekid vatre u Libanu.

Portparol je ponovio da je Liban deo pregovora o primirju između Irana i SAD.

Amerika je insistirala da Liban nije obuhvaćen tim sporazumom, a potpredsednik Džej Di Vens je kazao da je došlo do "nesporazuma" po tom pitanju.

- Iran je od početka naglašavao neophodnost uspostavljanja istovremenog prekida vatre u celom regionu, uključujući Liban i nastavio je ozbiljno da se bavi ovim pitanjem nakon pregovora u Islamabadu - rekao je portparol.

Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta, ranije je rekao da je prekid vatre u Libanu rezultat "izvanredne čvrstine" Hezbolaha, ali je upozorio da će Teheran tome pristupiti "uz oprez".

7:27

Tramp: Pobedićemo, vrlo brzo

Američki predsednik Donald Tramp je juče kazao da bi "vrlo brzo" moglo da dođe do postizanja sporazuma s Iranom i da bi druga runda mirovnih pregovora mogla da se održi već ovog vikenda.

- Pobedićemo. Vrlo brzo - rekao je Tramp.

CNN prenosi Trampovu tvrdnju da je Teheran spreman da uradi stvari koje nije bio spreman pre dva meseca, pozivajući se na dogovor po kojem Iran neće razvijati nuklearno oružje i uz to će predati svoju "nuklearnu prašinu".

Američka televizija navodi da diplomatska ofanziva dolazi pre isteka prekida vatre s Iranom naredne nedelje, što budi nade u ublažavanje poremećaja globalne ekonomije izazvanih ratom.

7:21

Rezime 48. dana od početka rata

