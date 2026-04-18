Tragedija je sinoć potresla bugarski grad Orahovo. Prema zvaničnim informacijama policije, oko 20 časova sinoć otac je pronašao svog 11-godišnjeg sina „obešenog“.

Iako se u početku sumnjalo da je slučaj sa obešenim detetom u Orahovu samoubistvo, nije reč o tome već o nesrećnom incidentu, saznaje ekskluzivno agencija BulNews.

Kasnije je postalo poznato da je preminulo dete učenik četvrtog razreda, Dilyan.

Naime, kobne večeri dečak se igrao sam u dvorištu, dok mu je otac pripremao večeru za njega i njegovu braću i sestru.

Meštani navode da se dete verovatno penjalo na drvo u dvorištu. Još uvek nije poznato tačno kako, ali Dilyan je pao i upleo se u cveće koje je bilo postavljeno kao dekoracija u dvorištu.

Sumnja se da dete nije uspelo da se oslobodi i da se ugušilo.

Njegovo telo je odneto na obdukciju i tek treba da se utvrdi tačno kako je došlo do ovog užasnog incidenta.

Kurir.rs/BulNews

