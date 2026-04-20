Papa Lav XIV osudio je juče intenziviranje rata u Ukrajini, pozivajući na prekid vatre i dijalog.

Papa je nakon mise u blizini glavnog grada Angole, Luande, pohvalio primirje između Izraela i Libana, kojim se okončaju borbe između izraelskih snaga i libanske militantne grupe Hezbolah, navodeći da prekid vatre daje razlog za nadu, preneo je Rojters.

Oko 100.000 ljudi okupilo se juče na periferiji glavnog grada Angole, Luande, kako bi prisustvovalo velikoj misi na otvorenom koju je predvodio Papa Leo XIV.

Ovo je bio drugi dan njegove posete ovoj resursima bogatoj, ali siromašnoj afričkoj zemlji.

Papa je u Angolu stigao u subotu, čime je započeo treću etapu svoje turneje po četiri afričke države. Odmah po dolasku sastao se sa predsednikom Joaom Lourencom i drugim zvaničnicima, gde je govorio protiv ugnjetavanja i “patnje” uzrokovane siromaštvom i nekontrolisanom eksploatacijom prirodnih resursa, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U govoru političkim liderima Angole održanom prekjuče, papa je osudio eksploataciju prirodnih resursa Afrike i kritikovao "despote i tirane".

Papa je pozvao političke lidere da se fokusiraju na pomoć svim svojim sugrađanima, a ne samo korporativnim interesima.

Kurir.rs/Telegraf

