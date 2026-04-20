OVO JE SNIMAK NOĆNOG DESANTA MARINACA NA IRANSKI BROD! Centralna komanda objavila dramatičnu akciju, Teheran će "USKORO UZVRATITI", dronovi već poleteli (VIDEO)
Danas je 52. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 13. dan prekida vatre, u Pakistanu bi danas trebalo da bude održana druga runda pregovora predstavnika Vašingtona i Teherana.
Iz Bele kuće je juče poručeno da će američku delegaciju predvoditi potpredsednik Džej Di Vens, a iranski državni mediji su objavili da ta zemlja "neplanira da učestvuje u pregovorima".
Trampov novi minimum, akcije predsednika SAD "odobrava" svega 37 odsto Amerikanaca
Američka televizijska mreža NBC objavila je najnoviju anketu o tome koliko stanovnici SAD odobravaju rad predsednika Donalda Trampa i ona ukazuje da je njegov rejting pao na novi minimum.
Prema toj anketi, sprovedenoj od 30. marta do 13. aprila, svega 37 odsto odraslih Amerikanaca "odobrava" Trampov učinak kao predsednika u drugom mandatu.
Polovina ispitanih sada "snažno ne odobrava" učinak šefa Bele kuće, a 63 odsto kaže samo da "ne odobrava".
Skaj njuz podseća da su rezultati ankete stigli u trenutku kada Amerikanci izražavaju sve veću zabrinutost zbog rata protiv Irana i rastućih troškova života.
Cena nafte porasla nakon američkog zauzimanja iranskog broda
Globalne cene nafte porasle su rano jutros na azijskim berzama nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da su SAD presrele i zaplenile teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom.
Do toga je došlo nakon što je Iran u subotu saopštio da ponovo zatvara plovni put Ormuskog moreuza za komercijalne brodove i da će svaki brod koji mu se približi biti meta.
Fjučersi sirove nafte tipa Brent porasli su za 4,74 odsto na 94,66 dolara (70,11 funti) po barelu.
Iran napao dronovima vojne brodove SAD, preti novom odmazdom
Iran je upozorio da će "uskoro da uzvrati" nakon što su SAD zaplenile iranski teretni brod "M/V Tuska".
U zvaničnom odgovoru na sinoćnu operaciju američkih marinaca vrhovna združena vojna komanda Irana saopštila je da je Amerika prekršila dvonedeljni prekid vatre između dve zemlje pucanjem na jedan od komercijalnih brodova Teherana.
U saopštenju je zaplena broda "M/V Tuska", koji je plovio pod iranskom zastavom, opisana kao "pomorska i oružana pljačka" koju su izvele trupe Vašingtona.
- Iranske snage su nakon te operacije dronovima napale neke od američkih vojnih brodova - saopštila je vojna komanda i dodala da je zaplenjeni brod išao iz Kine ka Iranu.
CENTCOM objavio video snimak noćnog desanta marinaca na iranski teretni brod
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je video snimak zauzimanja teretnog broda "M/V Tuska" koji plovio pod iranskom zastavom, nakon što je plovilo presretnuto u okviru blokade Ormuskog moreuza koju nakon Irana od prošle nedelje sprovode i SAD.
- Američki marinci napuštaju amfibijski desantni brod "USS Tripoli" (LHA 7) helikopterom i prelaze preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplenili "M/V Tuska". Marinci su se 19. aprila spustili konopcem na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač opremljen vođenim raketama "USS Spruans" (DDG 111) onesposobio pogon "Tuske" pošto komercijalni brod nije poštovao upozorenja američkih snaga koja su ponavljana tokom perioda od šest sati - navodi se u poruci CENTCOM koja prati klip.
Američki predsednik Donald Tramp objavio je sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad tim brodom.
Rezime 51. dana od početka rata
