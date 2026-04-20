Kao važan sajam, koji se održava na početku primene 15. petogodišnjeg plana, ovogodišnji Međunarodni sajam potrošačkih proizvoda na Hajnanu juče je zatvoren.

Međunarodni proizvodi zauzeli su 65 odsto na sajmu, što je rast za 20 odsto u odnosu na prošlogodišnji. Lansirano je 277 novih proizvoda, što je rast za 100 odsto. Mnoga strana preduzeća iskoristila su priliku za olakšavanje trgovine, posebno organizujući timove za globalnu kupovinu i prodaju i tako podstičući dvosmerni protok visokokvalitetnih globalnih i kineskih proizvoda.

Poreske povlastice u zoni slobodne trgovinu omogućile su mnogim preduzećima brzo carinjenje, prikaz robe uz zadržavanje poreza i prodaju odmah nakon izlaganja. Izloženi proizvodi, takoreći eksponati, pstali su roba. Sajam potrošačkih proizvoda postao je velika platforma za pokazivanje prilika otvaranja u zoni slobodne trgovine.

Kao globalna platforma za pokazivanje i trgovinu potrošačkim proizvodima, koju je novu potrošačku tendenciju uveo ovogodišnji sajam?

Od zelene i niskougljenične potrošnje, do naočara veštačke inteligencije, letećih automobila i drugih vrhunskih tehnologija, zelena i pametna potrošnja se vide svuda. Istovremeno, interaktivna „ekonomija iskustava“ takođe postaje novi trend.

Kakve nove prilike će ova svojevrsna eskalacija kineskog tržišta doneti stranim kompanijama?

Prvo, kada se poboljša kvalitet života Kineza, tržište će se zasigurno proširiti. U 15. petogodišnjem planu i ovogodišnjem izveštaju o radu vlade navedeno je da treba duboko sprovesti specijalne akcije za stimulisanje potrošnje, kao i da treba proširiti ponudu kvalitetnih proizvoda prema potrebama različitih potrošača.

Maloprodajna vrednost u sektoru usluga porasla je za 5,5 odsto u prvom kvartalu ove godine, naročito je povećana potrošnja u oblasti kulture i turizma.

Kina je aktivno otvorila svoja vrata i neprestano smanjuje ulazne prepreke. Proširen je probni program otvaranja u uslužnom sektoru, a broj zona slobodne trgovine povećan je na 23. Kineski plan otvaranja sve je jasniji.

U očima stranih preduzeća, u Kini se nalazi ogromno tržište, celokupan industrijski lanac, puna tržišna konkurencija i primena naprednih tehnologija.

Kineski sajam uvoza i izvoza robe otvoren je 15. aprila u Guangdžouu i održava se 139. put. Sajmovi se održavaju jedan po jedan, a vrata kineskog otvaranja sve su šira. Kao važan učesnik modernizacije u kineskom stilu, strana preduzeća će, zajedno sa Kinom, stvarati bolju budućnost.