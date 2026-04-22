Papa Lav XIV odao je počast svom prethodniku, papi Franji, na prvu godišnjicu njegove smrti, poručivši da će nastaviti putem koji je on utabao.

Tokom svoje turneje po Africi, papa Lav je istakao da je papa Franja neprestano širio poruku radosti Jevanđelja, naglašavao Božju milost i podsticao solidarnost među ljudima širom sveta.

Papa Franja preminuo je na današnji dan prošle godine od posledica srčanog udara.

Na čelu Rimokatoličke crkve nasledio ga je Robert Prevost, koji je uzeo ime Lav XIV i tako postao prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država u istoriji, prenosi ANSA.

