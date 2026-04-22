Papa Lav XIV odao je počast svom prethodniku, papi Franji, na prvu godišnjicu njegove smrti, poručivši da će nastaviti putem koji je on utabao.

Tokom svoje turneje po Africi, papa Lav je istakao da je papa Franja neprestano širio poruku radosti Jevanđelja, naglašavao Božju milost i podsticao solidarnost među ljudima širom sveta.

Papa Franja preminuo je na današnji dan prošle godine od posledica srčanog udara.