Ruske trupe su intenzivirale miniranje obala na Krimu kako bi sprečile mogući desant ukrajinskih vojnika, rekao je portparol ukrajinskih Južnih odbrambenih snaga Vladislav Vološin za Kijev independent 21. aprila.

Vološin je rekao da ruska operativno-taktička grupa "Krim" nastavlja aktivno da minira obalu i plaže jer se Rusija plaši da bi se ukrajinski marinci mogli ponovo iskrcati tamo. Poslednji put ukrajinski vojnici su se iskrcali na Krim 2023. godine.

- Plaže će sada postati minska polja - rekao je Vološin.

Ukrajinski napad dronovima na Krim. Pogođeno skladište nafte.

Dodao je da ukupna dužina obale Krima iznosi oko 760 kilometara i da je veliki deo teritorije već miniran.

- Postoje desetine kilometara minsko-eksplozivnih barijera. Rusija koristi i minska polja promenljive dubine i pojedinačna minska polja, i postavlja visokoeksplozivne prepreke. To uključuje stotine različitih tipova mina - rekao je Vološin.

Dana 24. avgusta 2023. ukrajinske snage su se iskrcale na Krim i podigle ukrajinsku zastavu u okviru operacije mornarice, saopštila je ukrajinska vojnoobaveštajna služba (HUR).

Ukrajinska obaveštajna služba navela je da su specijalna plovila pristala na obali Krima kod plaže blizu mesta Majak, sela na severozapadnom delu poluostrva i da su učestvovala u borbama.

Poslednjih godina zabeleženi su i sve razorniji napadi na ruske vojne ciljeve širom poluostrva, koje je Rusija zauzela 2014. godine.

