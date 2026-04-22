Ukrajinaje završila popravku oštećenog dela naftovoda Družba i sprema se da ponovo pokrene protok, izjavio je danas njen predsednik Volodimir Zelenski upozorivši da nema garancije da Rusija neće ponovo ciljati taj cevovod.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Koštau objavi na Iksu zahvalio je Zelenskom zbog popravke naftovoda.

Karol Navrocki i Volodimir Zelenski

Popravka naftovoda bila je sporno pitanje i zbog nje je bilo odloženo odobravanje velikog kredita EU od 90 milijardi evra za podršku vojnim i ekonomskim potrebama Ukrajine u naredne dve godine.

Zelenski je dodao da Ukrajina popravku Družbe povezuje sa deblokiranjem paketa podrške EU Ukrajini, koji su blokirale Mađarska i Slovačka, a Evropski savet ranije odobrio.

Ukrajinci pogodili naftovod Družba u Rusiji. Ovim naftovodom se vrši snabdevanje Slovačke i Mađarske.

Dva meseca nije bilo dotoka ruske nafte u Mađarsku i Slovačku kroz naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu, pošto su ga, po izjavama ukrajinskih zvaničnika, oštetili ruski dronovi, a potom su stalni ruski napadi doveli u opasnost inženjere koji su pokušavali da ga poprave.

Mađarska i Slovačka optuživale su Kijev da namerno ometa isporuku ruske nafte, a Zelenski je ovog meseca rekao da nerado dozvoljava da ruska nafta prolazi kroz njegovu zemlju.

