Smernice Državnog saveta, objavljene u utorak, predviđaju da će ukupan obim kineskog uslužnog sektora do 2030. godine porasti na 100 biliona juana (oko 14,58 biliona američkih dolara).

Do tada će biti podstaknuto stvaranje više brendova „China Services“, uz značajno jačanje globalne konkurentnosti i uticaja sektora, kao i unapređenje osećaja zadovoljstva građana, navedeno je u smernicama.

„Potrebno je jačati podršku naučno-tehnoloških usluga, unaprediti konkurentnost moderne logistike i inovacijama ubrzati razvoj softverskih i informacionih usluga“, navodi se u smernicama.

Dodaje se i da prioritet treba da bude proširenje ponude visokokvalitetnih usluga za stanovništvo, što uključuje poboljšanje usluga za starije i negu dece, unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i razvoj novih modela u kulturi, turizmu i sportskim uslugama.

„Kina pridaje veliki značaj razvoju uslužnog sektora. Ranije ovog meseca održana je prva nacionalna konferencija posvećena toj oblasti, dok je jedan od ciljeva iz najnovijeg petogodišnjeg plana poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i konkurentnosti sektora“, piše u smernicama.

2025. godine, uslužni sektor u Kini činio je 57,7 odsto BDP-a i doprinosio sa 61,4 odsto ukupnom ekonomskom rastu. Takođe je obezbedio oko polovinu ukupne zaposlenosti u zemlji.