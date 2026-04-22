U teškoj saobraćajnoj nesreći kod bugarsko-turske granice poginule su dve osobe, dok je više putnika povređeno nakon što se autobus prevrnuo u jaruzi u Malotrnovskoj oblasti.

Šestoro povređenih sa težim povredama prevezeno je u bolnice u Burgasu, dok je još deset osoba zbrinuto u Centru za hitnu medicinsku pomoć u Malkom Trnovu. Svi povređeni su izvučeni iz vozila.

U autobusu je bilo ukupno 39 ukrajinskih državljana — 37 putnika i dva vozača, saopštila je Regionalna direkcija Ministarstva unutrašnjih poslova u Burgasu.

Nesreća se dogodila neposredno pre 7 časova ujutru, dok se autobus kretao ka Turskoj, a informaciju o poginulima potvrdili su i lokalni zvaničnici i policija.

