Ruski dronovi i projektili više puta su leteli blizu napuštene nuklearne elektrane u Černobilju tokom napada na Ukrajinu, rekao je za agenciju Rojters glavni državni tužilac Ukrajine.

Glavni tužilac Ruslan Kravčenko naveo je da su se i elektrana u Černobilju i nuklearna elektrana Hmeljnicki sa dva reaktora nalazile na putanji leta ruskih hipersoničnih raketa kindžal od početka ruskog napada.

Kravčenko je rekao da je unutar kruga od oko 20 kilometara od objekta u Černobilju i elektrane Hmeljnicki pronađeno trideset pet kindžala.

- Takva lansiranja ne mogu se objasniti nikakvim vojnim razlozima. Očigledno je da se letovi iznad nuklearnih postrojenja izvode isključivo u svrhu zastrašivanja i terora - naveo je Kravčenko.

Dodao je da su kinžali tri puta tokom leta pali na zemlju na oko 10 kilometara od elektrane Hmeljnicki.

Kravčenko je rekao rekao da nije zašto su rakete pale i da na njihovima ostacima nije bilo naznaka da su oborene.

Naveo je da su od jula 2024. godine, kada je Rusija pojačala napade dronovima, radari otkrili najmanje 92 ruska drona u krugu od pet kilometara oko elektrane u Černobilju.

Rusko ministarstvo odbrane nije dalo komentar Rojtersu na navode ukrajinskog tužioca.

Međunarodna agencija za atomsku energiju navela je u komentaru agenciji da često izveštava o vojnim aktivnostima u blizini nuklearnih elektrana i napadima na trafo stanice koje su ključne za nuklearnu bezbednost.

Havarija u Černobilju

26. aprila 1986. godine, u elektrani u Černobilju eksplodirao je reaktor i izazvao veliki požar.

Reaktor sa istopljenim jezgrom i radioaktivnim materijalom izolovan je betonskim sarkofagom, na koji je 2019. radi buduće bezbednosti dodata čelična konstrukcija.

Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom