Slušaj vest

Glavni savetnici američkog predsednika Donalda Trampa veruju da je rascep u državnom vrhu Irana glavni razlog zašto Teheran ne nastavlja pregovore sa Vašingtonom.

To je objavio CNN pozivajući se na tri neimenovana zvaničnika.

Oni su naveli da je Trampova administracija do zaključka delom došla na osnovu izveštaja pakistanskih posrednika.

Zvaničnici kažu da je dodatni problem to što nije jasno da li novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei podređenima daje jasna uputstva ili oni moraju da rade bez konkretnih instrukcija.

Hamnei je ranjen na početku rata SAD, Izraela i Irana i od tada se nije pojavio u javnosti.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Jedan zvaničnik je rekao da je uprkos značajnim preprekama i dalje moguće da se američki i iranski pregovarači uskoro sastanu, ali je to veoma neizvesno.

Očekivalo se da će američka i iranska delegacija juče u Islamabadu nastaviti pregovore, ali do sastanka nije došlo.

U Beloj kući je održan sastanak o daljim koracima, nakon čega su Tramp i njegovi saradnici odlučili da produže prekid vatre.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp u sobi za krizne situacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AFP / AFP / Profimedia, Shutterstock

Američki predsednik je nagovestio da će ono trajati do srede uveče, navodi CNN.

Mornarica SAD i dalje blokira brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka u Ormuskom moreuzu.

Iran insistira da SAD prekinu blokadu pre nove runde pregovora, što Tramp odbacuje.