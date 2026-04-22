Slušaj vest

Ukrajina neće prihvatiti nikakav oblik "delimičnog" ili prelaznog članstva u Evropskoj uniji, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

U razgovoru sa novinarima, Sibiha je ponovio stav ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Ukrajina teži punopravnom članstvu u EU, a ne alternativnim formatima.

- Postoji jasan stav – nećemo prihvatiti nikakvo 'zamensko članstvo' - rekao je Sibiha, prema RBK-Ukrajina.

Diskusija u EU o "prelaznim" oblicima integracije Ukrajine

Njegovi komentari dolaze usred tekućih diskusija među državama članicama EU o potencijalnim faznim ili "pridruženim" modelima integracije za Ukrajinu.

1/4 Vidi galeriju Andrij Sibiha Foto: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shutterstock, Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia, Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia

Sibiha je rekao da ukrajinski partneri razumeju stav Kijeva i priznao napredak zemlje u usklađivanju svog zakonodavstva sa standardima EU.

- Da li smo spremni ili nismo je retoričko pitanje. Postoje jasni kriterijumi i mi ih ispunjavamo i to veoma brzo - rekao je.

Istovremeno, ministar je napomenuo da put Ukrajine ka članstvu u EU ostaje složen i u toku, zahtevajući dalje zakonodavne i strukturne reforme.

Dodao je da bi Kijev mogao da pokuša da zaštiti određene sektore svoje ekonomije tokom procesa pristupanja, uključujući i kroz privremene mere, dok nastavlja da usvaja evropske standarde.

1/14 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Ukrajina Kijev koalicija voljnih Foto: Stefan Rousseau/Pool PA, Ludovic Marin/Pool AFP

Francuska i Nemačka predlažu "simbolički" oblik integracije

U ponedeljak je Fajnenšel tajms objavio da Francuska i Nemačka predlažu "simbolički" oblik integracije Ukrajine u Evropsku uniju, koji bi pružio ograničene beneficije pre punopravnog članstva.

Plan bi omogućio Ukrajini da učestvuje na sastancima EU, ali bez prava glasa i bez neposrednog pristupa ključnim delovima budžeta bloka, uključujući poljoprivredne subvencije i regionalno finansiranje.