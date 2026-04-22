Autobus je sleteo sa himalajskog puta sa visine od oko 30 metara, pri čemu je poginula najmanje 21 osoba, dok su desetine povređene. U vozilu, koje ima 42 sedišta, nalazilo se više od 60 putnika.

Nesreća se dogodila na putu između Ramnagara i Udhampura, u delu Kašmira pod upravom Indije, kada je autobus u oštroj krivini udario u tuk-tuk (malo motorno vozilo na tri točka).

Autobus se survao niz padinu

Nakon sudara, sleteo je sa puta i survao se niz strmu, kamenitu padinu.

Hitne službe brzo su stigle na lice mesta i započele spasilačku akciju.

Prema rečima lokalnog zvaničnika Prem Sing, 19 putnika je poginulo na licu mesta, dok su još dve osobe preminule u bolnici.

Povređeni, među kojima ima i kritično ugroženih, zbrinuti su u obližnjim zdravstvenim ustanovama. Ukupno je povređeno oko 45 ljudi, uključujući i putnike iz trotočkaša.

Indijski premijer izrazio saučešće porodicama

Indijski premijer Narendra Modi izrazio je saučešće porodicama nastradalih i poručio da je duboko potresen tragedijom. Najavio je i finansijsku pomoć od 200.000 rupija porodicama poginulih, uz želje za brz oporavak povređenih.

Istraga o uzroku nesreće je u toku.