KRCAT AUTOBUS SURVAO SE NIZ PADINU NA HIMALAJIMA! Poginula najmanje 21 osoba, strašna tragedija u Indiji (FOTO/VIDEO)
Autobus je sleteo sa himalajskog puta sa visine od oko 30 metara, pri čemu je poginula najmanje 21 osoba, dok su desetine povređene. U vozilu, koje ima 42 sedišta, nalazilo se više od 60 putnika.
Nesreća se dogodila na putu između Ramnagara i Udhampura, u delu Kašmira pod upravom Indije, kada je autobus u oštroj krivini udario u tuk-tuk (malo motorno vozilo na tri točka).
Autobus se survao niz padinu
Nakon sudara, sleteo je sa puta i survao se niz strmu, kamenitu padinu.
Hitne službe brzo su stigle na lice mesta i započele spasilačku akciju.
Prema rečima lokalnog zvaničnika Prem Sing, 19 putnika je poginulo na licu mesta, dok su još dve osobe preminule u bolnici.
Povređeni, među kojima ima i kritično ugroženih, zbrinuti su u obližnjim zdravstvenim ustanovama. Ukupno je povređeno oko 45 ljudi, uključujući i putnike iz trotočkaša.
Indijski premijer izrazio saučešće porodicama
Indijski premijer Narendra Modi izrazio je saučešće porodicama nastradalih i poručio da je duboko potresen tragedijom. Najavio je i finansijsku pomoć od 200.000 rupija porodicama poginulih, uz želje za brz oporavak povređenih.
Istraga o uzroku nesreće je u toku.
Indija inače beleži jednu od najviših stopa smrtnosti u saobraćaju na svetu, sa stotinama hiljada žrtava svake godine.
(Kurir.rs/Sun)