Slušaj vest

Drugi od trojice francuskih mirovnjaka ranjenih u zasedi u Libanu prošlog vikenda podlegao je povredama.

Reč je o kaplaru Anisetu Žirardenu, pripadniku mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), koji je preminuo jutros, saopštio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Još jedan francuski mirovnjak je ubijen na mestu napada u subotu, u zasedi za koju su i Makron i UNIFIL okrivili Hezbolah, libansku miliciju povezanu sa Iranom.

francuski vojnik poginuo Liban.jpg
Aniset Žirarden Foto: Printskrin X

Napad se dogodio u vreme pojačanih tenzija na Bliskom istoku, uključujući pogoršanje odnosa između Irana i Sjedinjenih Država i nesigurnu situaciju u Ormuskom moreuzu.

Ovaj događaj dodatno ističe širi bezbednosni kontekst u regionu, gde međunarodne mirovne snage deluju u sve složenijim uslovima.

Kurir.rs/Agencije

