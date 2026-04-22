Ranjen u zasedi
PODLEGAO POVREDAMA: Preminuo drugi francuski vojnik ranjen u napadu u Libanu
Drugi od trojice francuskih mirovnjaka ranjenih u zasedi u Libanu prošlog vikenda podlegao je povredama.
Reč je o kaplaru Anisetu Žirardenu, pripadniku mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), koji je preminuo jutros, saopštio je francuski predsednik Emanuel Makron.
Još jedan francuski mirovnjak je ubijen na mestu napada u subotu, u zasedi za koju su i Makron i UNIFIL okrivili Hezbolah, libansku miliciju povezanu sa Iranom.
Aniset Žirarden Foto: Printskrin X
Napad se dogodio u vreme pojačanih tenzija na Bliskom istoku, uključujući pogoršanje odnosa između Irana i Sjedinjenih Država i nesigurnu situaciju u Ormuskom moreuzu.
Ovaj događaj dodatno ističe širi bezbednosni kontekst u regionu, gde međunarodne mirovne snage deluju u sve složenijim uslovima.
Kurir.rs/Agencije
