Slušaj vest

Naizgled bezazlen trenutak pravljenja selfija u moru lako se pretvorio u pravo životno iznenađenje za jednu turistkinju na Filipinima, kojoj se podvodno fotografisanje završilo neočekivanim susretom sa jednim od najvećih morskih stvorenja.

Naime, Moren Kalago je krenula na ronjenje kada joj se iznenada iza leđa, iz dubine, polako približila ogromna kit-ajkula. Njeno iznenađenje i nepozvani gost su snimljeni, a snimak je ubrzo postao viralan nakon objave na Foks Njuzu.

U jednom trenutku, ova impozantna životinja joj je prišla i lagano dotakla, što je izazvalo potpuno iznenađenje kod devojke, koja je odmah isplivala na površinu, iako je kontakt bio kratak. Ono što je najbitnije jeste da se udaljila bez panike i naglih reakcija.

Snimak koji je obišao svet

Video je izazvao veliki broj reakcija na društvenim mrežama. Dok su jedni pokušavali da objasne ponašanje životinje, drugi su ceo događaj opisali kao neobičan i gotovo "prijateljski" susret iz morskog sveta.

Pojedini korisnici su čak spekulisali da je kit-ajkula mogla da pomeša plivačicu sa nekom drugom morskom vrstom.

Zašto kit-ajkule nisu opasne za ljude

Kit-ajkula je najveća riba na svetu, a pojedini primerci dostižu dužinu i do 10 metara, dok su zabeleženi i znatno veći. Hrani se filtriranjem planktona i sitnih morskih organizama, pa ne predstavlja pretnju za ljude.

Ipak, zbog svoje veličine i mase, čak i slučajan kontakt može dovesti do povrede, iako ove životinje ne pokazuju agresivno ponašanje prema ljudima.

Najveći poznati primerak kit-ajkule dostizao je gotovo 19 metara dužine, dok se težina nekih procenjuje i na više od 30 tona. Ova vrsta je jedini predstavnik roda Rhincodon koji danas postoji.