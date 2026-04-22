Iran i dalje raspolaže značajnijim vojnim kapacitetimanego što su to javno priznali Bela kuća i Pentagon, navodi više američkih zvaničnika upoznatih sa obaveštajnim podacima.

Prema njihovim navodima, oko polovine iranskog arsenala balističkih raketa i pratećih lansera ostalo je operativno na početku prekida vatre početkom aprila, prenos CBS njuz.

Zvaničnici navode i da je oko 60 odsto pomorskih snaga Iranske revolucionarne garde i dalje funkcionalno, uključujući brze jurišne čamce.

Iranski patrolni čamci su danas napali nekoliko trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, ubrzo nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio produženje prekida vatre.

Iransko ratno vazduhoplovstvo je, prema procenama, znatno oslabljeno, ali ne i uništeno, a oko dve trećine aviona i dalje je operativno nakon intenzivne američko-izraelske kampanje.

Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

S druge strane, Tramp i američki ministar odbrane Pit Hegset tvrde da je američka operacija "Epski bes" gotovo potpuno uništila iranske vojne kapacitete.

- Uništili smo njihovu mornaricu, vazduhoplovstvo i komandnu strukturu, rekao je Tramp.

Pentagon navodi da je uništeno oko 92 odsto najvećih iranskih ratnih brodova i oko 44 minopolagača, ali i da deo snaga, posebno mornaričke jedinice Iranske revolucionarne garde, i dalje funkcioniše i nastavlja da ugrožava pomorski saobraćaj u regionu.

Prema procenama američke obaveštajne agencije za odbranu (DIA), Iran i dalje poseduje hiljade raketa i bespilotnih letelica koje mogu da ugroze američke i savezničke snage u regionu, uprkos pretrpljenim gubicima.

Pentagon je saopštio da je tokom operacije gađano više od 13.000 ciljeva, uz ocenu da je iranska mornarica pretrpela "teške gubitke", ali ne i potpuno uništenje.

Kurir.rs/CBS njuz

