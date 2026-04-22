Američke snage su do sada naredile 29 brodova da se okrenu ili vrate u luku kao deo blokade Irana, prema najnovijem izveštaju Centralne komande SAD (CENTCOM).

Posle medijskih izveštaja da su neki brodovi uspeli da probiju blokadu, CENTCOM je demantovao takve tvrdnje u objavi na X.

„U proteklih 24 sata, mediji su izveštavali da je nekoliko trgovačkih brodova izbeglo blokadu, navodeći kao primere brodove M/V Hero II, M/V Hedy i M/V Dorena. Ovi izveštaji nisu tačni“, saopštio je CENTCOM.

Rečeno je da su dva tankera, „Hero II“ i „Hedi“, usidrena u Iranu nakon što su ih američke snage presrele ranije ove nedelje. Treći tanker „prati američki razarač u Indijskom okeanu nakon što je prethodno pokušao da probije blokadu“.