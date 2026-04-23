Komandant mornarice SAD Džon Felannapustio je administraciju predsednika Donalda Trampa, saopštio je Pentagon.

To je najnoviji odlazak visokog bezbednosnog zvaničnika pošto je načelnik generalštaba vojske smenjen ranije ovog meseca, a šef odeljenja za borbu protiv terorizma takođe je podneo ostavku u martu.

„Zahvalni smo sekretaru Felanu na njegovoj službi Ministarstvu odbrane i američkoj mornarici. Želimo mu sve najbolje u budućoj karijeri“, rekao je portparol Šon Parnel u saopštenju.

Zamenik sekretara Hung Cao preuzeće dužnost vršioca dužnosti sekretara mornarice.

Ko je Džon Felan?

Felan je biznismen koji se popeo na vrh mornarice bez prethodnog vojnog iskustva. Pre nego što je potvrđen za sekretara mornarice u martu 2025. godine, bio je osnivač i predsednik kompanije Rugger Management LLC, privatne investicione firme koju je osnovao 2022. godine.

Felan i njegova supruga su istaknuti kolekcionari umetničkih dela i prikupili su milione dolara za kampanju predsednika Donalda Trampa, a u avgustu 2024. godine organizovali su veliku večeru za prikupljanje sredstava.

Tramp je u novembru 2024. godine objavio Felana kao svog izbora za sekretara mornarice, rekavši da je „bio odličan u svakom poduhvatu koji je preduzeo“.

„Džon će biti ogromna snaga za naše mornaričko osoblje i nepokolebljivi lider u unapređenju moje vizije „Amerika na prvom mestu“. On će rad američke mornarice staviti iznad svega“, rekao je Tramp tada.

Kasnije se saznalo da je bio na spisku putnika koji su leteli iz Londona za Njujork privatnim avionom Džefrija Epštajna 2006. godine.

Kurir.rs/Skaj njuz/Agencije

Ne propustitePlaneta"NAPRAVILI SU MEHUR OKO TRAMPA": Trampov čovek koji je podneo ostavku zbog Irana: Predsednik je izolovan, čuo je samo te glasove...
Džo Kent
PlanetaIRAN JAČI NEGO ŠTO SE MISLILO: Teheran ima daleko veću vojnu moć nego što Pentagon tvrdi! Operativno oko polovine arsenala balističkih raketa
profimedia0828284741.jpg
Planeta"POKLEKLI SMO POD LAŽIMA IZRAELA"! Detalji pisma važnog Trampovog čoveka koji je podneo ostavku: Žena mi je kao vojnik poginula u ratu koji je izazvao Tel Aviv!
Joe Kent01 AP Jenny Kane.jpg
PlanetaBELA KUĆA NAPALA TRAMPOVOG ČOVEKA KOJI JE PODNEO OSTAVKU ZBOG IRANA: "Tramp je imao obaveštajne podatke da će Iran prvi napasti SAD"
Džo Kent
PlanetaEU PREDSTAVILA PAKET HITNIH MERA: Nastavak rata u Iranu gura Evropu u recesiju
Rat iran
PlanetaAMERIČKA VOJSKA TVRDI: 29 brodova preusmereno, nijedan nije probio blokadu
Ormuski moreuz nafta barel