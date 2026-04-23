Komandant mornarice SAD Džon Felannapustio je administraciju predsednika Donalda Trampa, saopštio je Pentagon.

To je najnoviji odlazak visokog bezbednosnog zvaničnika pošto je načelnik generalštaba vojske smenjen ranije ovog meseca, a šef odeljenja za borbu protiv terorizma takođe je podneo ostavku u martu.

„Zahvalni smo sekretaru Felanu na njegovoj službi Ministarstvu odbrane i američkoj mornarici. Želimo mu sve najbolje u budućoj karijeri“, rekao je portparol Šon Parnel u saopštenju.

Zamenik sekretara Hung Cao preuzeće dužnost vršioca dužnosti sekretara mornarice.

Ko je Džon Felan?

Felan je biznismen koji se popeo na vrh mornarice bez prethodnog vojnog iskustva. Pre nego što je potvrđen za sekretara mornarice u martu 2025. godine, bio je osnivač i predsednik kompanije Rugger Management LLC, privatne investicione firme koju je osnovao 2022. godine.

Felan i njegova supruga su istaknuti kolekcionari umetničkih dela i prikupili su milione dolara za kampanju predsednika Donalda Trampa, a u avgustu 2024. godine organizovali su veliku večeru za prikupljanje sredstava.

Tramp je u novembru 2024. godine objavio Felana kao svog izbora za sekretara mornarice, rekavši da je „bio odličan u svakom poduhvatu koji je preduzeo“.

„Džon će biti ogromna snaga za naše mornaričko osoblje i nepokolebljivi lider u unapređenju moje vizije „Amerika na prvom mestu“. On će rad američke mornarice staviti iznad svega“, rekao je Tramp tada.

Kasnije se saznalo da je bio na spisku putnika koji su leteli iz Londona za Njujork privatnim avionom Džefrija Epštajna 2006. godine.