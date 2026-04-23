Američka blokada nije zaustavila izvoz iranske nafte, a tankeri napunjeni iranskim barelima i kapaciteti za skladištenje trebalo bi da garantuju isporuke i proizvodnju i u narednim nedeljama, prema podacima kompanije za analizu podataka Vortex.

SAD su uvele pomorsku blokadu Irana u Omanskom zalivu i Arapskom moru posle neuspešne prve runde mirovnih pregovora u Islamabadu.

Prema izveštaju kompanije Vortex, američke snage ne sprovode nužno blokadu „blizu iranskih luka ili unutar Ormuskog moreuza, već fleksibilno, u području oko 480 kilometara zapadno, između pakistano-iranske granice i najzapadnijeg ugla Omana“.

Iran je, međutim, preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom u početnoj fazi američko-izraelskog napada, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi iz „prijateljskih“ zemalja koordiniraju tranzit sa iranskom mornaricom.

Foto: Printscreen YouTube

Propustljiva blokada

Od početka američke blokade 13. aprila do 21. aprila, 34 tankera pod sankcijama ili oni povezani sa Iranom prošli su kroz Ormuski moreuz i područje pod američkom blokadom, na putu ka i iz iranskih luka, pokazali su podaci kompanije Vortex.

Vorteks je procenio da je 10,7 miliona barela iranske nafte napustilo područje pod američkom blokadom.

Iranska burad su prevezena na šest tankera koji su isključili prenos podataka sa svog sistema za automatsku identifikaciju (AIS), saopštila je kompanija.

Američka vojska presrela je najmanje tri tankera pod iranskom zastavom u azijskim vodama, objavio je Rojters, pozivajući se na neimenovane izvore u sektoru pomorskog transporta i bezbednosnim snagama.

Američka vojska je u sredu popodne objavila da je do sada naložila 29 brodova da se okrenu ili vrate u luku kao deo iranske blokade, napominje Rojters.

Stabilan prevoz

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz je ostao manje-više na nivou koji je bio pre američke blokade, uprkos pojačanim tenzijama, izvestio je Vorteks.

U proseku je 4,5 brodova prolazilo kroz moreuz dnevno od 13. do 21. aprila, izračunao je Vorteks, otprilike isto kao i u prethodnih 30 dana, kada je prosek bio četiri broda dnevno.

Međutim, iranski saobraćaj je blago opao, navodi se u izveštaju. Podaci su pokazali da su u deset dana od uvođenja blokade, jedan do dva broda povezana sa Iranom dnevno prolazila kroz Ormuz, u poređenju sa dva do tri u prethodnih 30 dana.

Van domašaja

Iako privlači pažnju medija, malo je verovatno da će američka blokada imati veliki uticaj na isporuke iranske nafte u naredna dva do tri meseca, predviđa Vortexa.

Oko 160 miliona barela iranske nafte već se nalazi u tankerima, od čega se oko 130 miliona barela već nalazi van područja pod američkom pomorskom blokadom, napominju oni. Ova količina je dovoljna za oko 2,5 meseca normalnih kineskih potreba za uvozom, a verovatno će kroz američku blokadu proći još iranskih tankera.

Blokada najverovatnije neće uticati na iransku proizvodnju u bliskoj budućnosti, procenjuje Vorteks, budući da bi Iranu bilo potrebno 22 dana da dostigne maksimalni nivo punjenja rezervoara, prema podacima iz 2020. godine, pri brzini punjenja od 1,5 miliona barela dnevno.

Još važnije, iranski kapacitet skladištenja može biti u stanju da podrži proizvodnju tokom perioda od dva meseca, iako će iranski proizvođači verovatno početi sa smanjenjem ranije kao meru predostrožnosti, napominju oni.

Međutim, ove brojke važe za pretpostavku potpune američke blokade iranskog naftnog saobraćaja, a početne indikacije ukazuju na zaključak da je to malo verovatno, navodi Vorteks.

U sredu popodne, američki ministar finansija Skot Besent objavio je da je suspendovao sankcije iranskoj nafti, ponovo na 30 dana, na zahtev zemalja za koje je rekao da su u najvećem riziku od nestašice nafte zbog zatvaranja Ormuza.