To "čišćenje kadra" usledilo je nekoliko dana nakon što su fotografije izgladnelih ukrajinskih vojnika postale viralne na društvenim mrežama.

U saopštenju objavljenom u petak, Generalštab je naveo da su ruski napadi na prelaze preko reke Oskil "značajno otežavali" snabdevanje ukrajinskih snaga koje deluju u blizini Kupjanska u Harkovskoj oblasti.

Vojnici bez hrane i vode 17 dana?

Fotografije izgladnjenih vojnika iz 2. mehanizovanog bataljona 14. odvojene mehanizovane brigade pojavile su se u četvrtak.

Ministarstvo odbrane je odmah reagovalo, a Generalštab je u saopštenju potvrdio da je bilo problema sa snabdevanjem hranom na jednoj poziciji, što je u skladu sa informacijama prema kojima vojnici nisu imali dovoljno hrane ili vode do 17 dana.

Štab je priznao da komanda brigade nije tačno izveštavala o situaciji na terenu, što je dovelo do gubitka pozicija i grešaka u jedinicama za podršku.

Zbog utvrđenih nedostataka, komandant 14. odvojene mehanizovane brigade je smenjen, a komandant 10. armijskog korpusa je degradiran.

- Nova komanda brigade i korpusa preduzima sve moguće mere da stabilizuje situaciju i uspostavi adekvatno snabdevanje vojnika na borbenim položajima - navodi se u saopštenju Generalštaba Ukrajine.

Štab je najavio jačanje protivvazdušne odbrane, proširenje mogućnosti elektronskog ratovanja i bolju zaštitu od dronova u sektoru.

Snabdevanje snaga u tom području vrši se pomoću teških dronova, što je zamena za kopnene rute koje Rusija sistematski cilja.

Vojni analitičari ističu da probleme Ukrajincima izaziva ruska elitna jedinica dronova "Rubikon".