Slušaj vest

To je objavio list Dejli star, pozivajući se na istorijski presedan kada su tokom Drugog svetskog rata žene regrutovane u pomoćne službe i industrijska preduzeća prema Zakonu o nacionalnoj službi iz 1941. godine.

Iako nisu slate u borbene jedinice na prvoj liniji fronta, njihova služba je bila obavezna za podršku ratnim naporima.

Ženska kraljevska pomorska služba (WRNS), Pomoćna teritorijalna služba (ATS) i Ženske pomoćne vazduhoplovne snage (WAAF) imale su veliki broj regruta.

Stručnjaci upozoravaju

Ove uloge su bile neophodne i, jedno vreme, obavezne za mnoge. Danas su britanske oružane snage potpuno profesionalne i otvorene za žene u svim borbenim ulogama, ali ne postoji zakonski okvir za obaveznu vojnu službu za oba pola.

U trenutku kada zemlje raspravljaju o starosnoj granici za regrutaciju - koja se obično kreće od 18 do ranih 30-ih godina, ali u retkim slučajevima ide i više - one definišu skup građana koji se smatraju fizički i društveno dostupnim za vojnu obuku i mobilizaciju.

Ali da li se ove starosne granice odnose na žene je u potpunosti stvar nacionalne politike. U većini zemalja NATO-a, žene ostaju van sistema obavezne regrutacije, čak i kada se dobrovoljno prijave za aktivne borbene uloge. Velika Britanija čvrsto ostaje u toj kategoriji, ali stručnjaci za odbranu ponovo upozoravaju na potrebu za proširenjem oružanih snaga i boljim planiranjem mobilizacije.

Presedan u Izraelu

Prelazak na obaveznu vojnu službu, posebno za žene, zahtevao bi fundamentalnu političku i kulturnu promenu koja nikada nije ozbiljno pokušana u mirno doba. Ali postoji globalni presedan. Izrael je jedna od retkih zemalja u kojima se žene regrutuju mnogo ravnopravnije sa muškarcima. Žene se obično pozivaju na vojnu službu oko 18. godine i služe oko dve godine, dok muškarci služe duže.

Postoje izuzeci - uključujući iz verskih razloga, a u nekim slučajevima trudnoću ili brak - ali generalno se vojna služba smatra standardnim očekivanjem za većinu izraelskih žena.

Žene u Izraelu mogu služiti u borbenim jedinicama, obaveštajnim službama, administraciji i tehničkim ulogama, što odražava široku integraciju u oružane snage u poređenju sa većinom zemalja NATO-a. Nekoliko skandinavskih zemalja takođe prelazi na rodno neutralnu vojnu obavezu.

(Kurir.rs/Net.hr)

