Američki vojnik specijalnih snaga, narednik Ganon Ken van Dajk, koji je bio uključen u hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura početkom januara ove godine, uhapšen je i optužen za klađenje na tu operaciju, što mu je donelo 400.000 dolara profita.

Prema optužnici koja je otpečaćena juče, Van Dajk je krajem decembra otvorio račun na Polimarketu, jednom od najpoznatijih sajtova za predviđanje događaja, koji omogućava i klađenje, i uložio je oko 32.000 dolara na predviđanje da Maduro "izlazi" iz Venecuele do januara, u vreme kada je ta opklada bila malo verovatna, prenosi CNN.

Protiv njega je podignuta optužnica zbog sumnje da je bio uključen u planiranje i izvršenje operacije hapšenja Madura, i da je imao pristup poverljivim informacijama pre nego što je uplatio opkladu, a njegov dobitak, iako anoniman, gotovo odmah je privukao pažnju organa reda.

Nikolas Maduro - trenutak hapšenja

Van Dajk, aktivni vojnik stacioniran u Fort Bragu, suočava se sa pet krivičnih prijava za krađu i zloupotrebu poverljivih vladinih informacija, kao i za prevaru.

On je optužen da je uložio 13 opklada od 27. decembra do 2. januara, a poslednju je uložio nekoliko sati pre hapšenja Madura.

Tužioci su naveli da je Van Dajk poslao svoju zaradu od preko 400.000 dolara u strani trezor kriptovaluta, pre nego što ih je uplatio na onlajn brokerski račun.

"Oni kojima je povereno čuvanje tajni naše države imaju dužnost da zaštite njih i pripadnike naših oružanih snaga, a ne da koriste te informacije za ličnu finansijsku dobit", rekao je američki tužilac za Južni okrug Njujorka Džej Klejton.

Polimarket je u objavi na platformi X saopštio da su, kada su identifikovali korisnika koji je trgovao poverljivim vladinim informacijama, "prijavili slučaj Ministarstvu pravde i sarađivali u njihovoj istrazi".

"Trgovina insajderskim informacijama nema mesta na Polimarketu. Današnje hapšenje je dokaz da sistem funkcioniše", navodi se u saopštenju Polimarketa.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da je zabrinut zbog porasta trenda klađenja na geopolitičke događaje.

Na pitanje da li je zabrinut zbog klađenja koje je povezano sa ratom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, Tramp je novinarima rekao da je to globalno pitanje i da misli da je "ceo svet, nažalost, postao neka vrsta kazina", čime, kako je rekao, "nije zadovoljan".

Polimarket je u martu uveo nova pravila kako bi "razjasnio tri osnovne kategorije zabranjenog ponašanja u vezi sa insajderskom trgovinom".

Zabranjena je trgovina koja je zasnovana na informacijama koje su korisnici bili zakonski obavezni da čuvaju u tajnosti, kao i trgovina zasnovana na savetima od nekoga sa istom obavezom, a za ljude koji su "na položaju moći ili uticaja" da utiču na ishod događaja, saopšteno je da ne mogu učestvovati u predviđanjima i klađenjima na ishod događaja.