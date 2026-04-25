Više eksplozija čulo se u gradovima Harkov i Dnjepar oko 3:30 sati po lokalnom vremenu, nakon izveštaja da je Rusijalansirala više balističkih raketa i desetine jurišnih dronova ka različitim regionima zemlje.

Napad Rusije na Ukrajinu, Poljska digla borbene avione. Gađani su Harkov i Dnjepar. Ranjeno je 14 ljudi, uključujući i jedno dete.

Eksplozije su kasnije odjeknule i u Beloj Cerkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, oko 4:50 sati ujutru.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je tokom noći na rojeve ruskih dronova usmerenih ka više regiona, uključujući i Kijevsku oblast. Vazdušna uzbuna proglašena je širom cele zemlje oko 3:45 sati zbog pretnje od balističkih raketa.

U Harkovu je gradonačelnik Ihor Terehov saopštio da je raketa pala u blizini stambene zgrade u gradskom okrugu Ševčenkivski, dodajući da je autobusko stajalište uništeno u napadu.

U Dnjepru, fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju više požara u gradu.

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža izjavio je da je pogođena četvorospratna zgrada, kao i neodređeni objekat "industrijske infrastrukture".

Najmanje 14 osoba je povređeno, uključujući i jedno dete. Nekoliko ljudi je hospitalizovano, dodao je Hanža.

Zvaničnici sumnjaju da se još žrtava nalazi zatrpano ispod ruševina.

- Oštećene su zgrade, preduzeća, vozila i jedna prodavnica - napisao je guverner na društvenim mrežama.

Pun obim pričinjene štete nije odmah bio poznat. Manja oštećenja prijavljena su i na jednoj kući u Čerkaskoj oblasti, dok je u Nikolajevskoj oblasti oštećen dalekovod, zbog čega je bez struje ostalo šest naselja.

Kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione radi zaštite poljskog vazdušnog prostora.

Rusija redovno gađa ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene objekte i energetska postrojenja, dok nastavlja rat.

U prethodnom velikom ruskom napadu na Ukrajinu, 16. aprila, Rusija je lansirala ukupno 19 balističkih raketa, 25 krstarećih raketa i 659 dronova, u jednom od najsmrtonosnijih napada na ukrajinske civile tokom 2026. godine.