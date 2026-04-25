Bivši premijer Mađarske Viktor Orbanoglasio se posle sastanka predsedništva Fidesa. Rekao je da su "razgovori o obnovi nacionalne strane, njihove frakcije, u punom jeku".

Prema rečima Viktora Orbana, frakcija Fidesa biće formirana u ponedeljak i biće radikalno transformisana, a predvodiće je Gergelj Guljaš.

"Mandat koji sam osvojio kao lider liste Fides-KDNP je zapravo parlamentarni mandat Fidesa, pa sam odlučio da ga vratim. Sada ću nam biti potreban ne u Parlamentu, već u reorganizaciji nacionalne strane", rekao je Orban.

Viktor Orban priznao poraz na izborima Foto: Petr David Josek/AP

Takođe je najavio da će se nacionalni kokus održati sledeće nedelje, a jesenji kongres za obnovu je pomeren za jun. Orban je rekao da će, ako mu kongres ukaže poverenje, nastaviti da bude spreman za taj zadatak.

Ovo je drugi put da Orban javno govori od izbornog poraza Fidesa. Orban je procenio situaciju i obećao potpuno redizajniranje i transformaciju svoje stranke.

"Oni koji su sada ušli u parlament nisu ljudi koji će nam tamo biti potrebni", izjavio je i govorio o tome kako su predstavnici na listi Fides-KDNP koji su ušli u parlament mogli dobro da rade u parlamentu u slučaju da su pobedili, ali sada postoji nova situacija, a u opoziciji "trebaju nam drugačiji ljudi, drugačije sposobnosti, drugačiji predstavnici“.

Kurir.rs/Agencije

